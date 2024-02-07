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Galatasaray - Başakşehir maçı ne zaman? Galatasaray maçı saat kaçta ve hangi kanalda? | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Galatasaray ve Başakşehir, 25. hafta müsabakasında karşı karşıya gelecek. MMaçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2024 Çarşamba 15:33 Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2024 Çarşamba 15:40
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Galatasaray - Başakşehir maçı ne zaman? Galatasaray maçı saat kaçta ve hangi kanalda? | Trendyol Süper Lig

Galatasaray - Başakşehir maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Galatasaray ile Başakşehir kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Başakşehir maçı 10 Şubat Cumartesi günü saat 19:00'da oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

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