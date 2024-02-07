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Basite yönelmeliyiz

Buruk tercihleri eleştirdi. "Turu geçmek güzel. Hedefimiz kupayı kazanmak. İyi oynamadık. Bunun iki nedeni vardı. Yorgunluk ve konsantrasyon eksikliği. Basit oynamalıyız"

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2024 Çarşamba 06:50
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Basite yönelmeliyiz

Galatasaray'ın hocası Okan Buruk maç sonu şöyle konuştu: "Konsantrasyon eksikliğinden çok iyi oynamadık. Yorgunluk da vardı. Bandırmaspor ikinci devrede bizden çok daha iyi oynadı. 3-1'i bulduktan sonra iştahlı oynadılar. Birçok genç oyuncuya şans verdik. En zor dakikalarda oyuna girip güzel reaksiyon verdiler. Hücumda daha basit şekilde oynamalıyız. Şutta ve pasta daha kolayını tercih etmeliyiz. Büyük oyuncular böyle oynuyor. Carlos Vinicius'un ilk maçta gol atması sevindirici. Bize önemli katkı vereceğini düşünüyorum. Camia ile kısa sürede uyum yakaladı. Tete de iyi işler yaptım."

EN İYİSİNİ SEÇECEĞİZ

"Transferde Cumaya kadar vaktimiz var. Seçeneğimiz de çok fazla değil. En iyisini seçmeye çalışıyoruz. Aurier katkı verecek. Hazır bir oyuncuyla anlaştık. Sol bekte de en kısa zamanda çözüme ulaşacağız"

MAAŞI FIFA'DAN

Afrika Uluslar Kupası'dan sakat dönen Hakim Ziyech'in maaşını iyileşme süreci boyunca FIFA ödeyecek. Sol ayak bileğinde ileri derece burkulmadan dolayı gerilme, zorlanma ve kemik ödemi tespit edilen Faslı yıldız en az 1 ay kadar sahalardan uzak kalacak. Tecrübeli hücum oyuncusuna Şubat ayında ödenmesi gereken 350 bin Euro maaş FIFA üstlenecek. Dün takımı stattan destekledi.

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