Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen, birçok ilde yıkıcı etkiler gösteren depremlerin yıl dönümü nedeniyle Galatasaray bir açıklama yayınladı. Deprem bölgesine yaptığı yardımlarla öne çıkan ve büyük takdir toplayan sarı-kırmızılı ekibin açıklaması şöyle: Dile kolay, tam bir sene oldu bugün. Önce 65 ardından 45 saniye içinde olup bitti her şey. Gerisi karanlık, toz ve toprak. Bugün, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin yıl dönümü. Acımız hala taze, merhem olmak için gayret büyük. Depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına sonsuz sabır, geride kalıp sevdikleri için yaşama tutunmak zorunda olanlara kuvvet diliyoruz. Galatasaray burada, sizi hiç unutmadık ve asla unutmayacağız.