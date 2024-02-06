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Galatasaray'da tek hedef çeyrek final! İşte Okan Buruk'un Bandırmaspor maçı 11'i

Galatasaray bugün kupada çeyrek final için sahaya çıkacak. Rams Park'taki mücadele saat 20.45'te başlayacak ve A Spor'dan yayınlanacak. G.Saray ve Bandırmaspor 56 yıl sonra karşılaşacak. İşte maçın muhtemel 11'leri.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2024 Salı 06:50
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Galatasaray'da tek hedef çeyrek final! İşte Okan Buruk'un Bandırmaspor maçı 11'i

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Tur maçında bugün 1. Lig temsilcisi Teksüt Bandırmaspor ile karşılaşacak. RAMS Park'ta saat 20.45'te başlayacak mücadele A Spor'dan naklen ekranlara gelecek. Kupaya 5. turdan dahil olan ve Trendyol 1. Lig ekibi Ümraniyespor'u eleyen Galatasaray, son 16 turuna geldi. Kupaya 3. turdan dahil olan Bandırmaspor ise sırasıyla Alanya Kestelspor, Somaspor ve Kasımpaşa'yı eledi. Tek maç üzerinden oynanacak maçta son 16 turunu geçecek takım adını çeyrek finale yazdıracak. İki takım 56 yıl sonra tekrar karşı karşıya gelecek. 1967-68 Türkiye Kupası'nda iki takım karşı karşıya gelirken bu maçlarda bir beraberlik (0-0) ve bir galibiyet (2-0) elde etti.

Üç kulvarda birden mücadele eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un bugün yedek isimlere şans vermesi bekleniyor.

İŞTE MAÇIN MUHTEMEL 11'LERİ;

Galatasaray: Günay, Ali Turap, Nelsson, Sanchez, Kazımcan, Eyüp, Berkan, Ndombele, Tete, Mertens, Halil

Bandırmaspor: Akın, Rahmetullah, Sergen, Taha, Mücahit, Levent, Emirhan, Soukou, Jozerzoon, Foor, Djitte

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