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Galatasaray itirafı

Bayern’e giden Sacha Boey, “G.Saray çok baskı olan bir kulüp, kalitenizi hemen kanıtlamak zorundasınız” dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2024 Pazartesi 06:50
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Galatasaray itirafı

Galatasaray'dan Bayern Münih'e rekor bir bedelle transfer olan Sacha Boey, Telefoot'a özel bir röportaj verdi. Sarı-kırmızılı takımdaki kariyerini değerlendiren Fransız yıldız, "Galatasaray dönemim eğitici oldu. Mental açıdan sıkıntılıydı. Çünkü Galatasaray çok baskı olan bir kulüp, kalitenizi hemen kanıtlamak zorundasınız. Bence Türkiye'de oynadıktan sonra her yerde oynayabilirsiniz. Bu da kariyerimin geri kalanında bana çok yardımcı olacak" dedi.

Mönchengladbach maçının 62. dakikasında oyuna giren ve Bayern'de ilk maçına çıkan Boey beğeni topladı. Bavyera'nın önde gelen yayın organlarından Tageszeitung, "Bayern Münih kariyerine sağlam bir başlangıç yaptı" yorumu yaptı. Abendzeitung gazetesi ise, "Kulüp tarihinin en pahalı kış transferi, ilk düellosunda ilk topunu kazandı. Oyuna girdikten sonra hemen takımına iyi bir katkı sağladı" ifadesini kullandı.

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