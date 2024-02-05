GALATASARAY HABERLERİ - Icardi'den Okan Buruk'a penaltı isyanı!
Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'de son olarak deplasmanda Samsunspor'u yenen Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi'den hakem kararlarına tepki geldi. Hocası Okan Buruk'la özel görüşen yıldız futbolcu, dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte detaylar... (GS spor haberleri)
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"Hemen hemen her maçta aynı şeyi yaşıyorum. Bunu anlamakta zorlanıyorum. Bana karşı sert oynamak serbest herhalde. Bu kadar da olmaz."
"Her karşılaşmada verilmeyen en az bir penaltı oluyor ama ne hakemler görüyor ne de VAR'da bu görünüyor. Bana karşı hakemler iyi niyetli değiller."
Icardi'ye yapılan faullere yöneticiler de sert tepki gösterdi.
Sarı-kırmızılı idareciler, "Hatay deplasmanında son dakikada ayağına basıldı. Beşiktaş maçında Ghezzal'ın darbesi ile zaten sakatlandı ama yine verilmedi. Fenerbahçe derbisinde sağ kroşe yedi ama VAR çağrılmadı. Gaziantep da net faule penaltı verilmedi. Samsunspor deplasmanında ise çekilmesi bariz penaltı iken Fenerbahçe maçında olduğu gibi VAR'daki Mustafa İlker Coşkun bizi şaşırtmadı ve hakemi çağırmadı" diye konuştu.
Icardi bu sezon Galatasaray formasıyla toplam 31 karşılaşmada görev aldı.
Arjantinli futbolcu, bu mücadelelerde 18 gol atarken 7 de asist yaptı.
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