GALATASARAY HABERLERİ - Icardi'den Okan Buruk'a penaltı isyanı!

Sarı-kırmızılı idareciler, "Hatay deplasmanında son dakikada ayağına basıldı. Beşiktaş maçında Ghezzal'ın darbesi ile zaten sakatlandı ama yine verilmedi. Fenerbahçe derbisinde sağ kroşe yedi ama VAR çağrılmadı. Gaziantep da net faule penaltı verilmedi. Samsunspor deplasmanında ise çekilmesi bariz penaltı iken Fenerbahçe maçında olduğu gibi VAR'daki Mustafa İlker Coşkun bizi şaşırtmadı ve hakemi çağırmadı" diye konuştu.