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GALATASARAY HABERLERİ - Icardi'den Okan Buruk'a penaltı isyanı!

Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'de son olarak deplasmanda Samsunspor'u yenen Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi'den hakem kararlarına tepki geldi. Hocası Okan Buruk'la özel görüşen yıldız futbolcu, dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2024 Pazartesi 09:20
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GALATASARAY HABERLERİ - Icardi'den Okan Buruk'a penaltı isyanı!

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi sonunda isyan etti.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi'den Okan Buruk'a penaltı isyanı!

Milliyet'te yer alan habere göre Arjantinli forvet, son olarak Samsunspor maçında kendisine yapılan müdahaleye penaltı verilmemesine sert tepki gösterdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi'den Okan Buruk'a penaltı isyanı!

Saha içinde yaşadığı problemi teknik direktör Okan Buruk ile paylaşan Icardi, şunları dile getirdi:

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi'den Okan Buruk'a penaltı isyanı!

"Hemen hemen her maçta aynı şeyi yaşıyorum. Bunu anlamakta zorlanıyorum. Bana karşı sert oynamak serbest herhalde. Bu kadar da olmaz."

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi'den Okan Buruk'a penaltı isyanı!

"Her karşılaşmada verilmeyen en az bir penaltı oluyor ama ne hakemler görüyor ne de VAR'da bu görünüyor. Bana karşı hakemler iyi niyetli değiller."

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi'den Okan Buruk'a penaltı isyanı!

Icardi'ye yapılan faullere yöneticiler de sert tepki gösterdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi'den Okan Buruk'a penaltı isyanı!

Sarı-kırmızılı idareciler, "Hatay deplasmanında son dakikada ayağına basıldı. Beşiktaş maçında Ghezzal'ın darbesi ile zaten sakatlandı ama yine verilmedi. Fenerbahçe derbisinde sağ kroşe yedi ama VAR çağrılmadı. Gaziantep da net faule penaltı verilmedi. Samsunspor deplasmanında ise çekilmesi bariz penaltı iken Fenerbahçe maçında olduğu gibi VAR'daki Mustafa İlker Coşkun bizi şaşırtmadı ve hakemi çağırmadı" diye konuştu.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi'den Okan Buruk'a penaltı isyanı!

Icardi bu sezon Galatasaray formasıyla toplam 31 karşılaşmada görev aldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi'den Okan Buruk'a penaltı isyanı!

Arjantinli futbolcu, bu mücadelelerde 18 gol atarken 7 de asist yaptı.

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