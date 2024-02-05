Haberler Galatasaray Galatasaray - Bandırmaspor maçı NE ZAMAN? Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Galatasaray - Bandırmaspor maçı NE ZAMAN? Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Bandırmaspor'u ağırlayacak. Bu sezon yoluna 3 kulvarda devam eden Galatasaray, RAMS Park Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi kazanmak ve bir üst tura çıkmak istiyor. Galatasaray - Bandırmaspor maçı A Spor ekranlarında canlı ve şifresiz yayınlanacak. Maç ile ilgili tüm detaylar haberimizde...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2024 Pazartesi 10:10 Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2024 Pazartesi 10:40
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray - Bandırmaspor maçı NE ZAMAN? Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Galatasaray - Bandırmaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan son 16 tur maçları ile devam ediyor. Galatasaray ile Bandırmaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY - BANDIRMASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Bandırmaspor maçı 6 Şubat Salı günü saat 20:45'te Rams Park Stadyumu'nda oynanacak. Mücadele A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

GALATASARAY BANDIRMASPOR ZTK MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN 👈

GALATASARAY MUHTEMEL 11'İ

Günay Güvenç, Ali Turap Bülbül, Victor Nelsson, Davinson Sanchez, Kazımcan Karataş, Berkan Kutlu, Eyüp Aydın, Tete, Halil Dervişoğlu, Barış Alper Yılmaz, Carlos Vinicius

CARLOS VINICIUS İLK MAÇINA ÇIKACAK

Galatasaray'ın Fulham'dan kiraladığı Brezilyalı forvet Carlos Vinicius, Bandırmaspor ile taraftara merhaba demeye hazırlanıyor. Gelir gelmez takım ile idmanlara başlayan ve neşeli bir görüntü sergileyen Carlos Vinicius'un maça 11'de başlaması bekleniyor.

GALATASARAY BANDIRMASPOR MAÇI BİLET FİYATLARI

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Galatasaray ile Bandırmaspor karşı karşıya gelecek. Rams Park Stadyumu'nda oynanacak mücadelenin biletleri satışta. Galatasaray ile Bandırmaspor arasında oynanacak maçta en ucuz bilet fiyatı 275 lira olarak belirlenirken en pahalı bilet ise 4250 lira olacak açıklandı.

  • Premium - ₺4.250,00
  • Delux - ₺4.000,00
  • Lux - ₺3.750,00
  • Classic - ₺3.500,00
  • 1. Kategori - ₺2.250,00
  • 2. Kategori - ₺1.675,00
  • 3. Kategori - ₺1.350,00
  • 4. Kategori - ₺1.125,00
  • 5. Kategori - ₺1.000,00
  • 6. Kategori - ₺750,00
  • 7. Kategori - ₺550,00
  • 8. Kategori - ₺300,00
  • 9. Kategori - ₺275,00
  • Misafir - ₺275,00

DİĞER
Gurbetçi Şaban'ın güzel yıldızı yıllara meydan okuyor! İşte 60 yaşındaki Müge Akyamaç'ın son hali...
Son dakika: TÜİK açıkladı! İşte ocak ayı enflasyon rakamları | Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarih verdi
Flaş sözler! "Ligin canına okuyorlar"
Beşiktaş'ın transferine maaş engeli!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Icardi isyanda! Buruk'a bunları söyledi
F.Bahçe ve G.Saray'ın Mert Kömür yoklaması!
2024 Şubat ayı kira artış oranı ne kadar oldu?
ENFLASYON SON DAKİKA | 2024 Ocak ayı enflasyon rakamları belli oldu
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 5 Şubat rakamları
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'ın transferine maaş engeli! Beşiktaş'ın transferine maaş engeli! 09:57
Kartal-Dzeko zirvesi! İşte görüşmenin detayları Kartal-Dzeko zirvesi! İşte görüşmenin detayları 09:48
Galatasaray - Bandırmaspor maçı NE ZAMAN? Galatasaray - Bandırmaspor maçı NE ZAMAN? 09:47
Icardi isyanda! Buruk'a bunları söyledi Icardi isyanda! Buruk'a bunları söyledi 09:19
Flaş sözler! "Ligin canına okuyorlar" Flaş sözler! "Ligin canına okuyorlar" 08:31
Hangi maç hangi kanalda 5 Şubat? Hangi maç hangi kanalda 5 Şubat? 08:08
Daha Eski
R. Madrid uzatmalarda yıkıldı! R. Madrid uzatmalarda yıkıldı! 00:54
R. Madrid uzatmalarda yıkıldı! R. Madrid uzatmalarda yıkıldı! 00:54
Hakan'lı Inter Kenan'lı Juve'yi devirdi! Hakan'lı Inter Kenan'lı Juve'yi devirdi! 00:41
Hakan'lı Inter Kenan'lı Juve'yi devirdi! Hakan'lı Inter Kenan'lı Juve'yi devirdi! 00:40
Ertuğrul Doğan'dan sert sözler: Uyarıyorum! Ertuğrul Doğan'dan sert sözler: Uyarıyorum! 00:10
Svensson'un Bardhi'ye müdahalesi penaltı mı? Svensson'un Bardhi'ye müdahalesi penaltı mı? 00:09