Galatasaray - Bandırmaspor maçı NE ZAMAN? Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Galatasaray - Bandırmaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan son 16 tur maçları ile devam ediyor. Galatasaray ile Bandırmaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY - BANDIRMASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Bandırmaspor maçı 6 Şubat Salı günü saat 20:45'te Rams Park Stadyumu'nda oynanacak. Mücadele A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

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GALATASARAY MUHTEMEL 11'İ

Günay Güvenç, Ali Turap Bülbül, Victor Nelsson, Davinson Sanchez, Kazımcan Karataş, Berkan Kutlu, Eyüp Aydın, Tete, Halil Dervişoğlu, Barış Alper Yılmaz, Carlos Vinicius

CARLOS VINICIUS İLK MAÇINA ÇIKACAK

Galatasaray'ın Fulham'dan kiraladığı Brezilyalı forvet Carlos Vinicius, Bandırmaspor ile taraftara merhaba demeye hazırlanıyor. Gelir gelmez takım ile idmanlara başlayan ve neşeli bir görüntü sergileyen Carlos Vinicius'un maça 11'de başlaması bekleniyor.

GALATASARAY BANDIRMASPOR MAÇI BİLET FİYATLARI

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Galatasaray ile Bandırmaspor karşı karşıya gelecek. Rams Park Stadyumu'nda oynanacak mücadelenin biletleri satışta. Galatasaray ile Bandırmaspor arasında oynanacak maçta en ucuz bilet fiyatı 275 lira olarak belirlenirken en pahalı bilet ise 4250 lira olacak açıklandı.