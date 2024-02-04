Okan Buruk'un jokeri olmuştu! Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz için flaş karar
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da bu sezon gösterdiği performansla sarı-kırmızılı taraftarların büyük sevgisini kazanan Barış Alper Yılmaz ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Cimbom'da futbolcuyla ilgili flaş karar alındı. İşte detaylar...
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Trabzon'dan sonra Samsun deplasmanına da damgasını vuran milli oyuncu iyi futbolunu golle süsledi.
Teknik direktör Okan Buruk, Carlos Vinicius transferi ve Ziyech'in takıma dönüşüne rağmen Barış Alper'i 11'in bankosu olarak görüyor.
Buruk'un sağ açıkta ilk tercihi konumuna gelen 2000 doğumlu oyuncu, yönetim tarafından ise yeni sözleşmeyle ödüllendirilecek.
Sabah'ın haberine göre geçen sezon ücreti 10 milyon TL'ye çıkartılan Barış Alper'e yüzde yüzün üzerinde zam yolda.
İtalya başta olmak üzere Avrupa'dan kulüplerin takip ettiği yıldız futbolcuya sezon sonu teklifler gelmesine kesin gözüyle bakılıyor.
Barış Alper Yılmaz'ın sarı-kırmızılı camiada büyük merak konusu haline geldi.
Bu anlamda futbolcuyla ilgili gelişmeler dikkat takip ediliyor.
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