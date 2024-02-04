Haberler Galatasaray Okan Buruk'un jokeri olmuştu! Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz için flaş karar

Okan Buruk'un jokeri olmuştu! Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz için flaş karar

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da bu sezon gösterdiği performansla sarı-kırmızılı taraftarların büyük sevgisini kazanan Barış Alper Yılmaz ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Cimbom'da futbolcuyla ilgili flaş karar alındı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2024 Pazar 06:50
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Okan Buruk'un jokeri olmuştu! Barış Alper Yılmaz için flaş karar

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz rüzgârı esmeye devam ediyor.

Okan Buruk'un jokeri olmuştu! Barış Alper Yılmaz için flaş karar

Sol bekte joker olan Barış Alper, hocası Okan Buruk'la görüşmüş ve hücum hattında oynamak istediğini dile getirmişti.

Okan Buruk'un jokeri olmuştu! Barış Alper Yılmaz için flaş karar

Zaha ve Tete'yi yedek bırakan Buruk da oyuncusuna sağ açıkta şans verdi.

Okan Buruk'un jokeri olmuştu! Barış Alper Yılmaz için flaş karar

Trabzon'dan sonra Samsun deplasmanına da damgasını vuran milli oyuncu iyi futbolunu golle süsledi.

Okan Buruk'un jokeri olmuştu! Barış Alper Yılmaz için flaş karar

Teknik direktör Okan Buruk, Carlos Vinicius transferi ve Ziyech'in takıma dönüşüne rağmen Barış Alper'i 11'in bankosu olarak görüyor.

Okan Buruk'un jokeri olmuştu! Barış Alper Yılmaz için flaş karar

Buruk'un sağ açıkta ilk tercihi konumuna gelen 2000 doğumlu oyuncu, yönetim tarafından ise yeni sözleşmeyle ödüllendirilecek.

Okan Buruk'un jokeri olmuştu! Barış Alper Yılmaz için flaş karar

Sabah'ın haberine göre geçen sezon ücreti 10 milyon TL'ye çıkartılan Barış Alper'e yüzde yüzün üzerinde zam yolda.

Okan Buruk'un jokeri olmuştu! Barış Alper Yılmaz için flaş karar

İtalya başta olmak üzere Avrupa'dan kulüplerin takip ettiği yıldız futbolcuya sezon sonu teklifler gelmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Okan Buruk'un jokeri olmuştu! Barış Alper Yılmaz için flaş karar

Barış Alper Yılmaz'ın sarı-kırmızılı camiada büyük merak konusu haline geldi.

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