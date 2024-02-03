TRANSFER HABERİ: Galatasaray sol bekine kavuşuyor! İki yıldızdan biri imza atacak
Son dakika spor haberi: Transferde atağa kalkan ve Aurier ile Carlos Vinicius'u kadrosuna katan Galatasaray'da sıra sol bek takviyesine geldi. Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, Süper Lig için o bölgeye transfer planlıyor. Galatasaray yönetimi, Okan Buruk'un onay verdiği iki yıldızdan birine imza attırmayı hedefliyor. İşte o isimler ve yaşanan gelişmelerin detayları...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2024 Cumartesi 11:45 Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2024 Cumartesi 11:50
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Futbolcu ile 4 aylık anlaşma yapılırken, sezon sonuna kadar 600 bin euro verilecek. Ayrıca 150 bin euro imza parası ödenecek.
Bakambu'yu Real Betis'e satan sarı-kırmızılılar forvete de Fulham'ın Brezilyalı forveti Carlos Vinicius'u kattı.
Cimbom, 28 yaşındaki golcü için kulübüne, sezon sonuna kadar 600 bin euro kiralama bedeli ödeyecek.
Vinicius'a da ligin ikinci yarısı için 600 bin euro verilecek.
SIRADA SOL BEK TRANSFERİ VAR!
Transferde en önemli ihtiyaç olarak gösterilen sol bek transferi ise Avrupa için yetiştirilmedi.
2 YILDIZDAN BİRİ İMZA ATACAK!
Milliyet'in haberine göre; Sarı-kırmızılılar Levent Mercan veya Rıdvan Yılmaz'ı en azından lige yetiştirmek için temaslarını sürdürüyor.
Cimbom'un Levent için Karagümrük'e Kazımcan ve Halil'i kiralık olarak teklif edip, ayrıca 500 bin euro önerdiği ancak olumsuz yanıt aldığı ifade edildi.
İstanbul ekibinin, 23 yaşındaki futbolcu için 4 milyon euro istediği öğrenildi.
Galatasaray, Rangers forması giyen Rıdvan Yılmaz için de görüşmeleri sürdürecek.
A Milli oyuncu ile anlaşmaya varan yönetim, İskoç ekibini ikna etmek için uğraş veriyor.
İki yıldızdan birine imza attırmak için tüm şartlar zorlanacak.
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