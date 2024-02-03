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TRANSFER HABERİ: Galatasaray sol bekine kavuşuyor! İki yıldızdan biri imza atacak

Son dakika spor haberi: Transferde atağa kalkan ve Aurier ile Carlos Vinicius'u kadrosuna katan Galatasaray'da sıra sol bek takviyesine geldi. Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, Süper Lig için o bölgeye transfer planlıyor. Galatasaray yönetimi, Okan Buruk'un onay verdiği iki yıldızdan birine imza attırmayı hedefliyor. İşte o isimler ve yaşanan gelişmelerin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2024 Cumartesi 11:45 Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2024 Cumartesi 11:50
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Galatasaray sol bekine kavuşuyor! İki yıldızdan biri imza atacak

Galatasaray, Avrupa Ligi için UEFA'ya bildirilen listeye son anda iki yeni transfer ekledi.

Galatasaray sol bekine kavuşuyor! İki yıldızdan biri imza atacak

Sarı-kırmızılılar, Nottingham Forest'tan sağ bek Aurier ile Fulham'ın santrforu Carlos Vinicius'u sezon sonuna kadar renklerine bağladı.

Galatasaray sol bekine kavuşuyor! İki yıldızdan biri imza atacak

Serge Aurier için kulübüne 100 bin euro kiralama bedeli ödenecek.

Galatasaray sol bekine kavuşuyor! İki yıldızdan biri imza atacak

Futbolcu ile 4 aylık anlaşma yapılırken, sezon sonuna kadar 600 bin euro verilecek. Ayrıca 150 bin euro imza parası ödenecek.

Galatasaray sol bekine kavuşuyor! İki yıldızdan biri imza atacak

Bakambu'yu Real Betis'e satan sarı-kırmızılılar forvete de Fulham'ın Brezilyalı forveti Carlos Vinicius'u kattı.

Galatasaray sol bekine kavuşuyor! İki yıldızdan biri imza atacak

Cimbom, 28 yaşındaki golcü için kulübüne, sezon sonuna kadar 600 bin euro kiralama bedeli ödeyecek.

Galatasaray sol bekine kavuşuyor! İki yıldızdan biri imza atacak

Vinicius'a da ligin ikinci yarısı için 600 bin euro verilecek.

Galatasaray sol bekine kavuşuyor! İki yıldızdan biri imza atacak

SIRADA SOL BEK TRANSFERİ VAR!
Transferde en önemli ihtiyaç olarak gösterilen sol bek transferi ise Avrupa için yetiştirilmedi.

Galatasaray sol bekine kavuşuyor! İki yıldızdan biri imza atacak

2 YILDIZDAN BİRİ İMZA ATACAK!
Milliyet'in haberine göre; Sarı-kırmızılılar Levent Mercan veya Rıdvan Yılmaz'ı en azından lige yetiştirmek için temaslarını sürdürüyor.

Galatasaray sol bekine kavuşuyor! İki yıldızdan biri imza atacak

Cimbom'un Levent için Karagümrük'e Kazımcan ve Halil'i kiralık olarak teklif edip, ayrıca 500 bin euro önerdiği ancak olumsuz yanıt aldığı ifade edildi.

Galatasaray sol bekine kavuşuyor! İki yıldızdan biri imza atacak

İstanbul ekibinin, 23 yaşındaki futbolcu için 4 milyon euro istediği öğrenildi.

Galatasaray sol bekine kavuşuyor! İki yıldızdan biri imza atacak

Galatasaray, Rangers forması giyen Rıdvan Yılmaz için de görüşmeleri sürdürecek.

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