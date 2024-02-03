Spor yazarları Samsunspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

Zaten dikkat edin, F.Bahçe maçında da bir gol atmayı beklediler, hiç çıkmadılar. Yani değişik bir taktikleri yok. Çıktıkları zaman da çok ağır çıkıyorlar. Rakip defans olduğu gibi kapanıyor. Ancak çok büyük hata yaparlarsa gol atarlar. Belki diğer takımlara bu gider ama bu tarz kaliteli ekiplere işleri çok zor. Muslera'nın çıkardığı bir top var ikinci yarıda, onun haricinde doğru düzgün pozisyon da yok.