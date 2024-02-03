Spor yazarları Samsunspor - Galatasaray maçını değerlendirdi
Son dakika Galatasaray haberleri... Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Samsunspor'la karşılaşan Galatasaray, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Fotomaç Gazetesi yazarları da bu mücadeleyi dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (GS spor haberleri)
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Sarı kırmızılarda günün iyileri (genelde de olduğu gibi); Mertens, Torreira, Barış Alper ve Nelsson'du. Standardının en altındaki isimse Kaan'dı. Bakalım yeni sağ bek ve yeni golcü transferleri Cimbom'a katkı sağlayacak mı?
Daha da önemlisi siz bu satırları okurken gece saat 2'ye kadar bitirilmiş olacak mı? Şampiyonluk iddiasının gerçekleşmesi için mevcut kadro da yeterli olabilir fakat Avrupa'da başarı için bu sorulara olumlu yanıt alınması şart.
LEVENT TÜZEMEN - UTANIN
Icardi'ye penaltı verilmesi için ölmesi mi gerekiyor? G.Antep maçında iki net penaltı pas geçildi, Samsun'da Satka'nın vuruş öncesi kolundan yapışarak çektiği Icardi'ye yine penaltı verilmedi. Hakemler ve VAR'ın Icardi'ye yapılan bu harekete vermediği kararlar için TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi gibi "Yeteeeeer" ve "Utanın" diyorum.
G.Saray için Samsun deplasmanı sırat köprüsü gibiydi. 11 dakikada Nelsson'un kafayla golün yanı sıra Mertens'in mükemmel pasını Barış Alper'in gole döndürmesi ile G.Saray galibiyeti kucakladı.
Muslera ile 1 yıl daha sözleşme uzatılmalı. Çünkü kaptan takımının kırılacak pozisyonlarında sahne aldı ve 3 muhteşem kurtarış yaptı.
Gollerden sonra G.Saray'ın saman alevi gibi parlamalar dışında Samsun'u tehdit edecek pozisyonu yoktu. Aktürkoğlu'nun kafası eleştirilerde kalmış olacak ki; kolay attığı çalımları beceremedi ve ciddi top kayıpları yaptı. Barış Alper mücadele gücü ile G.Saray'ın enerjisini yukarı çekti, attığı golde de yaptığı bileşik hareket mükemmeldi.
Hakem Numanoğlu'nun kendine göre bir stili var, 'cool' takılıyor. Ancak ayağa basmalar sarı kart değil mi? Kaan, Kerem, Barış, Torreira, Nelsson ve Sanchez'in Samsunlu oyuncular sürekli ayaklarına bastı ama kart bile görmediler.
Özellikle göğsüne omuz atan Van Drongelen'in kurallara bakınca oyunda kalmaması gerekirdi. Sonuç, G.Saray rakibi Samsun'dan daha az ceza alanına girerek kazandı! Demek ki ceza alanına çok girmek için rekor gerekmiyormuş…
ERMAN TOROĞLU - HAKEM VE VAR İZLEDİ!
Maç başlıyor… Dakika 15, G.Saray 2-0 önde. Muslera'ya ilk top 15. dakikada gidiyor. G.Saray iyi bir baskı yapıyor ve neticesini alıyor. Sonra oyunu Samsun'a bırakıyorlar, defans da yapmıyorlar. Orta sahada rakibe iyi pres yapan adamları var. O sahada topu da iyi kullanıyorlar. Rakip geliyor ama vitaminsiz. Belki bir gol atsalar maç hareketlenecek ama olay onlarda yok.
Zaten dikkat edin, F.Bahçe maçında da bir gol atmayı beklediler, hiç çıkmadılar. Yani değişik bir taktikleri yok. Çıktıkları zaman da çok ağır çıkıyorlar. Rakip defans olduğu gibi kapanıyor. Ancak çok büyük hata yaparlarsa gol atarlar. Belki diğer takımlara bu gider ama bu tarz kaliteli ekiplere işleri çok zor. Muslera'nın çıkardığı bir top var ikinci yarıda, onun haricinde doğru düzgün pozisyon da yok.
İkinci yarı Icardi'nin bir pozisyonu var. Sağdan atılan ortada ceza alanında rakibi, Icardi'yi bir taraftan alıp bir tarafa koyuyor. Hakem de bizler gibi seyrediyor. Enteresandır, VAR'daki de seyrediyor. Bir ofsayt pozisyonu var, yayıncı kuruluş yarım otomatikten pozisyonu getirdi ama hangi pozisyon? İki futbolcu ama topa vuruş anı yine gelmiyor.
Kusura bakmayın, ben bu yarı otomatik sisteme inanmıyorum. Bunu kesinlikle göstermeleri lazım. Herhalde tam otomatikte gösterirler! Hakem, Icardi'nin pozisyonuna benzer bir pozisyonda 84'te G.Saray lehine faulü verdi. Neden verdi? Çünkü orta sahada. Faulün orta sahası, ceza alanı olmaz.
Faul eğer seni inandırmıyorsa orta sahada da verme. İnanıyorsan ceza alanında da orta sahada ver. Ama nerede öyle hakemler. Bulunsanız bana da söyleyin!
Samsunspor Başkanı'nı seyrettim A Spor'da. İyi şeyler söyledi verdiği röportajda. Ancak sahanın zemininin biraz daha iyi olması lazım. Çünkü futbol oyununun can damarıdır.
ZEKİ UZUNDURUKAN - MASAL KAHRAMANI
Galatasaray, Samsun'da art arda bulduğu iki kolay golle maçı koparıp almasını bildi. Zor gibi görünen maç, kolaydan da öte bir şekilde daha 11. dakikada Galatasaray lehine sonuçlandı. Galatasaray; tecrübe farkıyla, kadro farkıyla ve oyun farkıyla sonuca gitmesini bildi. İlk gol kornerden geldi.
Kerem Demirbay'ın korner atışında Icardi topu Nelsson'a servis etti, Nelsson da fileleri havalandırdı. İkinci golde Mertens'in uzun menzilli harika pasında son haftaların yıldızı Barış Alper Yılmaz yine harika bir golle Galatasaray'a hayat verdi. Sonrasında Samsunspor ataklarını izledik ama ev sahibi ekip, ilk yarıda net bir pozisyon yakalayamadı. Taylan ve Ntcham'ın şutları Muslera'nın ellerinde eridi.
Maçtan önce tüm otoriteler, Samsunspor'un maça ön alan baskısı ile başlayacağı tahmininde bulunuyordu. Bırakın ön alan baskısını, Samsunspor daha oyuna ısınamadan 2-0 geriye düştü. İlk yarıda toparlanıp, oyuna ortak olamayan Samsunspor, devre arasında Gisdol'un uyarıları sonrasında ikinci yarıya ön alan baskısı ile başladı.
47'de Holse, karşı karşıya pozisyondaki şutunda Muslera'yı geçemedi. Samsunspor'un baskılı göründüğü dakikalarda skor avantajını cebine koyan Galatasaray, sakin kaldı, hiç telaş yapmadan maçını oynadı. Barış Alper Yılmaz, yükselen formu ile gözlerimizin pasını silmeye devam ediyor. Maç boyunca iki kişilik oynadı.
Galatasaray tribünlerindeki bazı taraftarların Gaziantep FK maçında protesto ettikleri Kerem Aktürkoğlu, dün oyunda kaldığı süre içinde etkili olamadı. Kerem duygusal bir oyuncu ve tribünlerin protestolarından çok etkilenmiş. Bu durum futboluna da olumsuz yansımış. Dün Kerem'in yüz ifadeleri çok şey anlatıyordu.
Galatasaray taraftarı, her zaman örnek gösterdiğim, övgüler yağdırdığım, Avrupa'nın sayılı taraftar topluluklarından biri... Galatasaray, geçen sezon Icardi, Kerem Aktürkoğlu, Mertens ve Torreira'nın muhteşem performansları ile şampiyonluğa ulaştı. Galatasaray taraftarına, Kerem Aktürkoğlu'nu Başakşehir'le oynanacak lig maçında baştacı yapıp, desteklemek düşer. Çünkü Kerem'in morale ve tribün desteğine ihtiyacı var.
Kerem bu takımda alkışı hak eden oyuncuların en başında geliyor. (Maç bittikten sonra, 19 Mayıs Stadı'na gelen Galatasaray taraftarı, Kerem Aktürkoğlu'nu tribüne çağırıp alkışladı. Budur işte!)
Icardi oyun içinde çok şeyler yapmak istiyor ama eski gücünde değil. Son haftalarda futbolunda bir kıpırdanma sürecine giren Halil Dervişoğlu, maçın son bölümünde oyuna girdi. Okan hoca, Halil'i de kazanmak istiyor. Doğru da yapıyor! Dünkü maçta Barış Alper Yılmaz'ı izlerken ben yoruldum, Barış koşmaktan, sahada savaşmaktan yorulmadı. Helal olsun Barış sana! Maçın yıldızı da cesur yürek Barış'tı.
Galatasaray, zor deplasmandan altın değerinde 3 puanla dönerken, şampiyonluk yolunda bir engeli daha kayıpsız geçti. Tribünleri tıklım tıklım dolduran Samsunspor taraftarının takımına verdiği destek de müthişti.
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