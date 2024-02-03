Haberler Galatasaray Spor yazarları Samsunspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

Spor yazarları Samsunspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

Son dakika Galatasaray haberleri... Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Samsunspor'la karşılaşan Galatasaray, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Fotomaç Gazetesi yazarları da bu mücadeleyi dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2024 Cumartesi 07:42
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Spor yazarları Samsunspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

SERKAN KORKMAZ - KOLAY GALİBİYET

Samsun'daki maçın Galatasaray için zorlu geçeceğini düşünenlerdendim. Bu öngörümü hayli haksız çıkaran bir Samsunspor vardı sahada. Önce duran topta Icardi'nin arkaya aşırttığı topa uçan Nelsson'la, ardından Mertens'in savunma arkasına attığı pası değerlendiren Barış'la bir anda iki farklı öne geçen sarı kırmızılılar ilk yarıyı "tabiri caizse" bir şekilde geçiştirip soyunma odasına girdi.

Spor yazarları Samsunspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

İkinci yarının başında Samsun biraz kıpırdandı ama "tehlike yarattı" demek çok zordu. Moralsiz, dağınık ve sönük oynayan Aktürkoğlu, 65'te yerini Zaha'ya bıraktı. Bu değişikliğin 10 dakika sonrası da iyi performansında büyük efor harcayarak yorgun düşen Mertens yerini Halil'e bıraktı.

Spor yazarları Samsunspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

Hak ettiğinden çok çok az topla buluşan Icardi'nin bir golü "ofsayt" gerekçesiyle sayılmazken ekrana bindirilen "yarı otomatik ofsayt" görseli benim izlediğimle çelişkiliymiş gibi geldi bana. Arjantinli yıldızın rakip kalenin hemen önünde iki elle omzundan çekildiği pozisyondaysa penaltı kararı çıkmamasını hayli yadırgadım.

Spor yazarları Samsunspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

Sarı kırmızılarda günün iyileri (genelde de olduğu gibi); Mertens, Torreira, Barış Alper ve Nelsson'du. Standardının en altındaki isimse Kaan'dı. Bakalım yeni sağ bek ve yeni golcü transferleri Cimbom'a katkı sağlayacak mı?

Spor yazarları Samsunspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

Daha da önemlisi siz bu satırları okurken gece saat 2'ye kadar bitirilmiş olacak mı? Şampiyonluk iddiasının gerçekleşmesi için mevcut kadro da yeterli olabilir fakat Avrupa'da başarı için bu sorulara olumlu yanıt alınması şart.

Spor yazarları Samsunspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

LEVENT TÜZEMEN - UTANIN

Icardi'ye penaltı verilmesi için ölmesi mi gerekiyor? G.Antep maçında iki net penaltı pas geçildi, Samsun'da Satka'nın vuruş öncesi kolundan yapışarak çektiği Icardi'ye yine penaltı verilmedi. Hakemler ve VAR'ın Icardi'ye yapılan bu harekete vermediği kararlar için TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi gibi "Yeteeeeer" ve "Utanın" diyorum.

Spor yazarları Samsunspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

G.Saray için Samsun deplasmanı sırat köprüsü gibiydi. 11 dakikada Nelsson'un kafayla golün yanı sıra Mertens'in mükemmel pasını Barış Alper'in gole döndürmesi ile G.Saray galibiyeti kucakladı.

Spor yazarları Samsunspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

Muslera ile 1 yıl daha sözleşme uzatılmalı. Çünkü kaptan takımının kırılacak pozisyonlarında sahne aldı ve 3 muhteşem kurtarış yaptı.

Spor yazarları Samsunspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

Gollerden sonra G.Saray'ın saman alevi gibi parlamalar dışında Samsun'u tehdit edecek pozisyonu yoktu. Aktürkoğlu'nun kafası eleştirilerde kalmış olacak ki; kolay attığı çalımları beceremedi ve ciddi top kayıpları yaptı. Barış Alper mücadele gücü ile G.Saray'ın enerjisini yukarı çekti, attığı golde de yaptığı bileşik hareket mükemmeldi.

Spor yazarları Samsunspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

Hakem Numanoğlu'nun kendine göre bir stili var, 'cool' takılıyor. Ancak ayağa basmalar sarı kart değil mi? Kaan, Kerem, Barış, Torreira, Nelsson ve Sanchez'in Samsunlu oyuncular sürekli ayaklarına bastı ama kart bile görmediler.

Spor yazarları Samsunspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

Özellikle göğsüne omuz atan Van Drongelen'in kurallara bakınca oyunda kalmaması gerekirdi. Sonuç, G.Saray rakibi Samsun'dan daha az ceza alanına girerek kazandı! Demek ki ceza alanına çok girmek için rekor gerekmiyormuş…

Spor yazarları Samsunspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

ERMAN TOROĞLU - HAKEM VE VAR İZLEDİ!

Maç başlıyor… Dakika 15, G.Saray 2-0 önde. Muslera'ya ilk top 15. dakikada gidiyor. G.Saray iyi bir baskı yapıyor ve neticesini alıyor. Sonra oyunu Samsun'a bırakıyorlar, defans da yapmıyorlar. Orta sahada rakibe iyi pres yapan adamları var. O sahada topu da iyi kullanıyorlar. Rakip geliyor ama vitaminsiz. Belki bir gol atsalar maç hareketlenecek ama olay onlarda yok.

Spor yazarları Samsunspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

Zaten dikkat edin, F.Bahçe maçında da bir gol atmayı beklediler, hiç çıkmadılar. Yani değişik bir taktikleri yok. Çıktıkları zaman da çok ağır çıkıyorlar. Rakip defans olduğu gibi kapanıyor. Ancak çok büyük hata yaparlarsa gol atarlar. Belki diğer takımlara bu gider ama bu tarz kaliteli ekiplere işleri çok zor. Muslera'nın çıkardığı bir top var ikinci yarıda, onun haricinde doğru düzgün pozisyon da yok.

Spor yazarları Samsunspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

İkinci yarı Icardi'nin bir pozisyonu var. Sağdan atılan ortada ceza alanında rakibi, Icardi'yi bir taraftan alıp bir tarafa koyuyor. Hakem de bizler gibi seyrediyor. Enteresandır, VAR'daki de seyrediyor. Bir ofsayt pozisyonu var, yayıncı kuruluş yarım otomatikten pozisyonu getirdi ama hangi pozisyon? İki futbolcu ama topa vuruş anı yine gelmiyor.

Spor yazarları Samsunspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

Kusura bakmayın, ben bu yarı otomatik sisteme inanmıyorum. Bunu kesinlikle göstermeleri lazım. Herhalde tam otomatikte gösterirler! Hakem, Icardi'nin pozisyonuna benzer bir pozisyonda 84'te G.Saray lehine faulü verdi. Neden verdi? Çünkü orta sahada. Faulün orta sahası, ceza alanı olmaz.

Spor yazarları Samsunspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

Faul eğer seni inandırmıyorsa orta sahada da verme. İnanıyorsan ceza alanında da orta sahada ver. Ama nerede öyle hakemler. Bulunsanız bana da söyleyin!

Spor yazarları Samsunspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

Samsunspor Başkanı'nı seyrettim A Spor'da. İyi şeyler söyledi verdiği röportajda. Ancak sahanın zemininin biraz daha iyi olması lazım. Çünkü futbol oyununun can damarıdır.

Spor yazarları Samsunspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

ZEKİ UZUNDURUKAN - MASAL KAHRAMANI

Galatasaray, Samsun'da art arda bulduğu iki kolay golle maçı koparıp almasını bildi. Zor gibi görünen maç, kolaydan da öte bir şekilde daha 11. dakikada Galatasaray lehine sonuçlandı. Galatasaray; tecrübe farkıyla, kadro farkıyla ve oyun farkıyla sonuca gitmesini bildi. İlk gol kornerden geldi.

Spor yazarları Samsunspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

Kerem Demirbay'ın korner atışında Icardi topu Nelsson'a servis etti, Nelsson da fileleri havalandırdı. İkinci golde Mertens'in uzun menzilli harika pasında son haftaların yıldızı Barış Alper Yılmaz yine harika bir golle Galatasaray'a hayat verdi. Sonrasında Samsunspor ataklarını izledik ama ev sahibi ekip, ilk yarıda net bir pozisyon yakalayamadı. Taylan ve Ntcham'ın şutları Muslera'nın ellerinde eridi.

Spor yazarları Samsunspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

Maçtan önce tüm otoriteler, Samsunspor'un maça ön alan baskısı ile başlayacağı tahmininde bulunuyordu. Bırakın ön alan baskısını, Samsunspor daha oyuna ısınamadan 2-0 geriye düştü. İlk yarıda toparlanıp, oyuna ortak olamayan Samsunspor, devre arasında Gisdol'un uyarıları sonrasında ikinci yarıya ön alan baskısı ile başladı.

Spor yazarları Samsunspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

47'de Holse, karşı karşıya pozisyondaki şutunda Muslera'yı geçemedi. Samsunspor'un baskılı göründüğü dakikalarda skor avantajını cebine koyan Galatasaray, sakin kaldı, hiç telaş yapmadan maçını oynadı. Barış Alper Yılmaz, yükselen formu ile gözlerimizin pasını silmeye devam ediyor. Maç boyunca iki kişilik oynadı.

Spor yazarları Samsunspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

Galatasaray tribünlerindeki bazı taraftarların Gaziantep FK maçında protesto ettikleri Kerem Aktürkoğlu, dün oyunda kaldığı süre içinde etkili olamadı. Kerem duygusal bir oyuncu ve tribünlerin protestolarından çok etkilenmiş. Bu durum futboluna da olumsuz yansımış. Dün Kerem'in yüz ifadeleri çok şey anlatıyordu.

Spor yazarları Samsunspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

Galatasaray taraftarı, her zaman örnek gösterdiğim, övgüler yağdırdığım, Avrupa'nın sayılı taraftar topluluklarından biri... Galatasaray, geçen sezon Icardi, Kerem Aktürkoğlu, Mertens ve Torreira'nın muhteşem performansları ile şampiyonluğa ulaştı. Galatasaray taraftarına, Kerem Aktürkoğlu'nu Başakşehir'le oynanacak lig maçında baştacı yapıp, desteklemek düşer. Çünkü Kerem'in morale ve tribün desteğine ihtiyacı var.

Spor yazarları Samsunspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

Kerem bu takımda alkışı hak eden oyuncuların en başında geliyor. (Maç bittikten sonra, 19 Mayıs Stadı'na gelen Galatasaray taraftarı, Kerem Aktürkoğlu'nu tribüne çağırıp alkışladı. Budur işte!)

Spor yazarları Samsunspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

Icardi oyun içinde çok şeyler yapmak istiyor ama eski gücünde değil. Son haftalarda futbolunda bir kıpırdanma sürecine giren Halil Dervişoğlu, maçın son bölümünde oyuna girdi. Okan hoca, Halil'i de kazanmak istiyor. Doğru da yapıyor! Dünkü maçta Barış Alper Yılmaz'ı izlerken ben yoruldum, Barış koşmaktan, sahada savaşmaktan yorulmadı. Helal olsun Barış sana! Maçın yıldızı da cesur yürek Barış'tı.

Spor yazarları Samsunspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

Galatasaray, zor deplasmandan altın değerinde 3 puanla dönerken, şampiyonluk yolunda bir engeli daha kayıpsız geçti. Tribünleri tıklım tıklım dolduran Samsunspor taraftarının takımına verdiği destek de müthişti.

DİĞER
Son dakika haberi: Dünya futbol tarihinin en büyük takımları belli oldu! Süper Lig listeyi yıktı geçti: Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş...
Rönesans Rezidans’ın müteahhidinden akılalmaz açıklama: "Bina yan yattı, herhangi bir çökme olmadı"
M. City'li yıldız G.Saray'a! Nokta atışı transfer
Okan Buruk'tan penaltı isyanı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Çakar'dan flaş sözler! "Icardi'ye yapılan hareket..."
Icardi'nin pozisyonu penaltı mı?
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç lira?
BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj
MEB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Çakar'dan flaş sözler! "Icardi'ye yapılan hareket..." Çakar'dan flaş sözler! "Icardi'ye yapılan hareket..." 07:47
O isme büyük övgü! "Sözleşmesi uzatılmalı" O isme büyük övgü! "Sözleşmesi uzatılmalı" 07:42
Onuachu'dan kötü haber Onuachu'dan kötü haber 06:36
Kolay galibiyet Kolay galibiyet 06:29
Utanın Utanın 06:28
"Penaltılar verilmiyor" "Penaltılar verilmiyor" 06:27
Daha Eski
Forvete Vinicius Forvete Vinicius 06:24
Sağ beke Aurier Sağ beke Aurier 06:22
F.Bahçe Beko deplasmanda kaybetti! F.Bahçe Beko deplasmanda kaybetti! 01:23
Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! 01:23
Icardi'nin pozisyonu penaltı mı? Icardi'nin pozisyonu penaltı mı? 01:23
Okan Buruk'tan penaltı isyanı! Okan Buruk'tan penaltı isyanı! 01:23