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YILPORT SAMSUNSPOR GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE | Galatasaray maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Samsunspor'a konuk olacak. Zorlu mücadele futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Zirveyi yakından ilgilendiren müsabakada Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak. Samsunspor - Galatasaray maçı öncesinde birçok detay araştırılıyor. Özellikle maçın yayın saati, kanalı ve ilk 11'ler araştırılıyor. Peki, Samsunspor - Galatasaray maçı ne zaman? Galatasaray maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2024 Cuma 18:56 Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2024 Cuma 19:11
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YILPORT SAMSUNSPOR GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE | Galatasaray maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Samsunspor - Galatasaray maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Samsunspor ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Samsunspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SAMSUNSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Samsunspor - Galatasaray maçı 2 Şubat Cuma günü saat 20:00'de oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

SAMSUNSPOR - GALATASARAY MAÇI 11'LERİ:

Samsunspor: Okan, Van Drongelen, Satka, Alim, Zeki, Taylan, Bennasser, Ntcham, Emre, Holse, Ercan

Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Sanchez, Berkan, Kerem Demirbay, Torreira, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

GALATASARAY 11 MAÇTIR YENİLMİYOR

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de son oynadığı 11 karşılaşmada 9 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta karşı karşıya geldiği Gaziantep FK'yı 2-1lik skorla yendi. Sarı-kırmızılılar böylece puanını 60'a çıkardı ve yenilmezliğine de devam etti. Son olarak Hatayspor'a kaybeden Aslan daha sonra oynadığı 11 müsabakada yenilgi yüzü görmedi. Cimbom bu süreçte Alanyaspor, Pendikspor, Adana Demirspor, Fatih Karagümrük, Konyaspor, Kayserispor, Trabzonspor, İstanbulspor ve Gaziantep FK müsabakalarını kazanırken, Fenerbahçe ve Sivasspor ile de berabere kaldı. Galatasaray, 24. haftada deplasmanda Samsunspor ile oynayacak.

LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon defansif anlamda da başarılı performans sergiliyor. Sarı-kırmızılılar, ligde oynadığı 23 karşılaşmasında kalesinde 14 gol gördü ve bu performansıyla da ligde en az gol yiyen takım konumunda yer alıyor. Cimbom, bu müsabakaların 11'inde de kalesini gole kapadı.

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