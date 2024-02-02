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Yılport Samsunspor Galatasaray maçı CANLI

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligde 24. haftada Galatasaray deplasmanda Yılport Samsunspor ile karşı karşıya geliyor. Sarı-kırmızılılar bu kritik maçtan mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor. Bu heyecanlı maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2024 Cuma 20:20
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Yılport Samsunspor Galatasaray maçı CANLI

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 24. haftada Galatasaray deplasmanda Yılport Samsunspor ile karşı karşıya geliyor.

Sarı-kırmızılılar ligde ezeli rakibi Fenerbahçe ile zirve mücadelesi verirken sahadan mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor.

Bu heyecanlı maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

YILPORT SAMSUNSPOR - GALATASARAY MAÇI 11'LERİ:

Yılport Samsunspor: Okan, Van Drongelen, Satka, Alim, Zeki, Taylan, Bennasser, Ntcham, Emre, Holse, Ercan

Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Sanchez, Berkan, Kerem Demirbay, Torreira, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

YILPORT SAMSUNSPOR - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Yılport Samsunspor - Galatasaray maçı TSİ 20.00'de başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

GALATASARAY 11 MAÇTIR YENİLMİYOR

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de son oynadığı 11 karşılaşmada 9 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta karşı karşıya geldiği Gaziantep FK'yı 2-1lik skorla yendi. Sarı-kırmızılılar böylece puanını 60'a çıkardı ve yenilmezliğine de devam etti. Son olarak Hatayspor'a kaybeden Aslan daha sonra oynadığı 11 müsabakada yenilgi yüzü görmedi. Cimbom bu süreçte Alanyaspor, Pendikspor, Adana Demirspor, Fatih Karagümrük, Konyaspor, Kayserispor, Trabzonspor, İstanbulspor ve Gaziantep FK müsabakalarını kazanırken, Fenerbahçe ve Sivasspor ile de berabere kaldı. Galatasaray, 24. haftada deplasmanda Samsunspor ile oynayacak.

LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon defansif anlamda da başarılı performans sergiliyor. Sarı-kırmızılılar, ligde oynadığı 23 karşılaşmasında kalesinde 14 gol gördü ve bu performansıyla da ligde en az gol yiyen takım konumunda yer alıyor. Cimbom, bu müsabakaların 11'inde de kalesini gole kapadı.

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