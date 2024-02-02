Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ: Resmi teklif yapıldı! Galatasaray'ın sağ beki Fransa'dan

TRANSFER HABERİ: Resmi teklif yapıldı! Galatasaray'ın sağ beki Fransa'dan

Son dakika spor haberi: Sacha Boey'in Bayern Münih'e transferi sonrası arayışlarını hızlandıran Galatasaray'dan flaş bir hamle geldi. Sağ bek mevkisine doğrudan katkı verecek bir ismi kadrosuna katmak isteyen sarı-kırmızılılar, aradığı ismi Fransa'da buldu. Transferde harekete geçen yönetim, yıldız oyuncu için resmi teklifini yaptı. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2024 Cuma 14:43
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TRANSFER HABERİ: Resmi teklif yapıldı! Galatasaray'ın sağ beki Fransa'dan

Süper Lig devlerinden Galatasaray, ara transfer dönemi çalışmalarına son sürat devam ediyor.

TRANSFER HABERİ: Resmi teklif yapıldı! Galatasaray'ın sağ beki Fransa'dan

Sacha Boey, Bakambu ve Angelino'nun ayrılığının ardından gözler yeni gelecek yıldızlara çevrildi.

TRANSFER HABERİ: Resmi teklif yapıldı! Galatasaray'ın sağ beki Fransa'dan

Fransız yıldızı Sacha Boey'i Alman devi Bayern Münih'e ve golcüsü Cedric Bakambu'yu da Real Betis'e transfer eden Cimbom, transfer için kolları sıvadı.

TRANSFER HABERİ: Resmi teklif yapıldı! Galatasaray'ın sağ beki Fransa'dan

Bakambu'nun yerine aradığı golcüyü İngiltere Premier Lig'de bulan Cimbom, Fulham'da forma giyen Carlos Vinicius ile el sıkıştı.

TRANSFER HABERİ: Resmi teklif yapıldı! Galatasaray'ın sağ beki Fransa'dan

Sarı-kırmızılı yönetim, Brezilyalı oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralamak için büyük ölçüde anlaşmaya vardı.

TRANSFER HABERİ: Resmi teklif yapıldı! Galatasaray'ın sağ beki Fransa'dan

Forvet mevkisini Carlos Vinicius ile güçlendirmeye hazırlanan Aslan, sağ bek transferini bitirmek için harekete geçti.

TRANSFER HABERİ: Resmi teklif yapıldı! Galatasaray'ın sağ beki Fransa'dan

Sacha Boey sonrası sağ beke takviye planlayan yönetim, listedeki yıldızlarla görüşmelerini sıklaştırdı.

TRANSFER HABERİ: Resmi teklif yapıldı! Galatasaray'ın sağ beki Fransa'dan

YOUCEF ATAL'A RESMİ TEKLİF!
Sabah'ın haberine göre; Nokta atışı bir takviye planlayan Galatasaray, Trabzonspor'un da ilgilendiği Youcef Atal için resmi teklif yaptı.

TRANSFER HABERİ: Resmi teklif yapıldı! Galatasaray'ın sağ beki Fransa'dan

Yönetim, Cezayirli oyuncu ve Nice kulübünden yanıt almak için beklemeye geçti.

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