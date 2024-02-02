TRANSFER HABERİ: Resmi teklif yapıldı! Galatasaray'ın sağ beki Fransa'dan
Son dakika spor haberi: Sacha Boey'in Bayern Münih'e transferi sonrası arayışlarını hızlandıran Galatasaray'dan flaş bir hamle geldi. Sağ bek mevkisine doğrudan katkı verecek bir ismi kadrosuna katmak isteyen sarı-kırmızılılar, aradığı ismi Fransa'da buldu. Transferde harekete geçen yönetim, yıldız oyuncu için resmi teklifini yaptı. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...
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Bakambu'nun yerine aradığı golcüyü İngiltere Premier Lig'de bulan Cimbom, Fulham'da forma giyen Carlos Vinicius ile el sıkıştı.
Sarı-kırmızılı yönetim, Brezilyalı oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralamak için büyük ölçüde anlaşmaya vardı.
Forvet mevkisini Carlos Vinicius ile güçlendirmeye hazırlanan Aslan, sağ bek transferini bitirmek için harekete geçti.
Sacha Boey sonrası sağ beke takviye planlayan yönetim, listedeki yıldızlarla görüşmelerini sıklaştırdı.
YOUCEF ATAL'A RESMİ TEKLİF!
Sabah'ın haberine göre; Nokta atışı bir takviye planlayan Galatasaray, Trabzonspor'un da ilgilendiği Youcef Atal için resmi teklif yaptı.
Yönetim, Cezayirli oyuncu ve Nice kulübünden yanıt almak için beklemeye geçti.
Youcef Atal'ın Fransa Ligue 1 ekibi Nice ile kontratı sezon sonunda bitiyor.
Bu sezon 6 maçta 362 dakika süre alan Youcef Atal 1 gol kaydetti.
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