TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın yeni sol beki belli oldu!
Son dakika spor haberi: Ocak ayındaki ara transfer döneminin sonlarına doğru gelirken Galatasaray'dan önemli bir atak geldi. Cedric Bakambu'nun ayrılığının ardından Brezilyalı golcü Carlos Vinicius ile anlaşmaya varan sarı-kırmızılılar, sol bek transferinde de mutlu sona ulaşmaya hazırlanıyor. Teknik direktör Okan Buruk'un kadrosunda görmek istediği yıldız isme imza attırmak için kolları sıvayan yönetim, transferi gün içinde sonlandırmayı planlıyor. İşte flaş gelişmelerin detayları...
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Genç yıldızı 30 milyon euro artı bonuslarla Bayern Münih'e gönderen yönetim, Süper Lig bonservis rekorunu kırdı.
Vedalara devam eden Galatasaray'da Kongolu forvet Cedric Bakambu ile de yollarını ayırdı.
Sarı-kırmızılılardan ayrılan Bakambu, İspanya La Liga ekibi Real Betis ile anlaşmaya vardı.
Kulüpten yapılan resmi açıklamada; Transferin 5 milyon euro garanti ücret artı 5.050.000 euro bonuslarla gerçekleştiği ifade edildi.
Galatasaray yönetimi, Cedric Bakambu'nun yerini İngiltere Premier Lig ekibi Fulham'da forma giyen Carlos Vinicius ile dolduruyor.
Tarafların her konuda anlaşmaya vardığı ve Brezilyalı golcünün kiralık olarak imza atacağı öğrenildi.
HEDEF SOL BEK TRANSFERİ!
Angelino ile de yollarını ayıran sarı-kırmızılılar, sol bek transferi için düğmeye bastı.
Bir süredir milli sol bek Rıdvan Yılmaz ile ilgilenen Cimbom, görüşmelerden istediği sonucu çıkaramadı.
Genç futbolcunun kulübü Rangers ile yapılan pazarlıklarda İskoç ekibinin 5 milyon Euro bonservis talebinin yanında, Rıdvan Yılmaz'ın da yıllık 1.6 milyon Euro istemesinin ardından transfer durma noktasına geldi.
Galatasaray yönetimi, Rıdvan Yılmaz'da pürüz çıkmasının ardından alternatiflere yöneldi.
ROTA LEVENT MERCAN'A DÖNDÜ!
Sol bek transferinde mutlu sona ulaşmak isteyen Galatasaray, Fatih Karagümrük forması giyen Levent Mercan'a yoğunlaştı.
23 yaşındaki oyuncu için kulübü Fatih Karagümrük, Kazımcan Karataş + 3 milyon Euro bonservis bedeli talep ediyor.
Tarafların bugün yeniden görüşmesi ve transferin sonuca bağlanması bekleniyor.
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