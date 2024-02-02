TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın yeni sol beki belli oldu!

HEDEF SOL BEK TRANSFERİ! Angelino ile de yollarını ayıran sarı-kırmızılılar, sol bek transferi için düğmeye bastı.

Bir süredir milli sol bek Rıdvan Yılmaz ile ilgilenen Cimbom, görüşmelerden istediği sonucu çıkaramadı.