Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın yeni sol beki belli oldu!

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın yeni sol beki belli oldu!

Son dakika spor haberi: Ocak ayındaki ara transfer döneminin sonlarına doğru gelirken Galatasaray'dan önemli bir atak geldi. Cedric Bakambu'nun ayrılığının ardından Brezilyalı golcü Carlos Vinicius ile anlaşmaya varan sarı-kırmızılılar, sol bek transferinde de mutlu sona ulaşmaya hazırlanıyor. Teknik direktör Okan Buruk'un kadrosunda görmek istediği yıldız isme imza attırmak için kolları sıvayan yönetim, transferi gün içinde sonlandırmayı planlıyor. İşte flaş gelişmelerin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2024 Cuma 11:55
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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın yeni sol beki belli oldu!

Ara transfer dönemi çalışmalarını hızlandıran Galatasaray, yeni sol bekine kavuşuyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın yeni sol beki belli oldu!

Yaşadığı ayrılıklarla dikkat çeken sarı-kırmızılılarda sıra transferlere geldi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın yeni sol beki belli oldu!

Sacha Boey'i Alman devi Bayern Münih'e satan Cimbom, önemli bir bonservis gelirini kasasına koydu.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın yeni sol beki belli oldu!

Genç yıldızı 30 milyon euro artı bonuslarla Bayern Münih'e gönderen yönetim, Süper Lig bonservis rekorunu kırdı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın yeni sol beki belli oldu!

Vedalara devam eden Galatasaray'da Kongolu forvet Cedric Bakambu ile de yollarını ayırdı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın yeni sol beki belli oldu!

Sarı-kırmızılılardan ayrılan Bakambu, İspanya La Liga ekibi Real Betis ile anlaşmaya vardı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın yeni sol beki belli oldu!

Kulüpten yapılan resmi açıklamada; Transferin 5 milyon euro garanti ücret artı 5.050.000 euro bonuslarla gerçekleştiği ifade edildi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın yeni sol beki belli oldu!

Galatasaray yönetimi, Cedric Bakambu'nun yerini İngiltere Premier Lig ekibi Fulham'da forma giyen Carlos Vinicius ile dolduruyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın yeni sol beki belli oldu!

Tarafların her konuda anlaşmaya vardığı ve Brezilyalı golcünün kiralık olarak imza atacağı öğrenildi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın yeni sol beki belli oldu!

HEDEF SOL BEK TRANSFERİ!
Angelino ile de yollarını ayıran sarı-kırmızılılar, sol bek transferi için düğmeye bastı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın yeni sol beki belli oldu!

Bir süredir milli sol bek Rıdvan Yılmaz ile ilgilenen Cimbom, görüşmelerden istediği sonucu çıkaramadı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın yeni sol beki belli oldu!

Genç futbolcunun kulübü Rangers ile yapılan pazarlıklarda İskoç ekibinin 5 milyon Euro bonservis talebinin yanında, Rıdvan Yılmaz'ın da yıllık 1.6 milyon Euro istemesinin ardından transfer durma noktasına geldi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın yeni sol beki belli oldu!

Galatasaray yönetimi, Rıdvan Yılmaz'da pürüz çıkmasının ardından alternatiflere yöneldi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın yeni sol beki belli oldu!

ROTA LEVENT MERCAN'A DÖNDÜ!
Sol bek transferinde mutlu sona ulaşmak isteyen Galatasaray, Fatih Karagümrük forması giyen Levent Mercan'a yoğunlaştı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın yeni sol beki belli oldu!

23 yaşındaki oyuncu için kulübü Fatih Karagümrük, Kazımcan Karataş + 3 milyon Euro bonservis bedeli talep ediyor.

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