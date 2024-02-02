Fernando Muslera: Galatasaray'ın amacı her zaman şampiyonluktur!

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray deplasmanda Yılport Samsunspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti. Mücadelenin ardından sarı-kırmızılılarda kaleci Fernando Muslera açıklamalarda bulundu.

İŞTE MUSLERA'NIN AÇIKLAMALARI:

Uzun yıllar sonra Samsun'a gelmek ve bu büyük takıma karşı oynamak zevkti. Zor bir maç olacağını biliyorduk. Erken goller avantaj yakaladık. Kritik üç puanı almayı başardık.

İşimize devam etmemiz ve maç maç gitmemiz gerekiyor. Şampiyonluk için bunu yapmalıyız. Galatasaray'ın amacı her zaman şampiyonluktur. Bunun için devam edeceğiz.