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Aslan'ın gözü zirvede

Galatasaray, bugün saat 20.00’de Samsunspor’a konuk olacak. Aslan deplasmanda kazanıp maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturmayı hedefliyor

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2024 Cuma 06:50
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Aslan'ın gözü zirvede

Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray, deplasmanda Samsunspor'un konuğu olacak. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Mücadelede Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak. Fenerbahçe ile kıyasıya bir zirve yarışı veren sarı-kırmızılı takım, sahadan galibiyetle ayrılması halinde maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturacak.

Süper Lig'de oynadığı son 4 karşılaşmadan galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılı takım, Samsunspor'u da yenerek 5'te 5 yapmak istiyor. Kayserispor, Trabzonspor, İstanbulspor ve Gaziantep Futbol Kulübü'nü üst üste yenen Aslan, son puan kaybını Sivasspor deplasmanında aldığı beraberlikle yaşadı. Bu sezon sadece bir kez mağlup olan Aslan, Süper Lig'de 11 haftadır yenilmiyor.

Galatasaray'da oynanacak olan Samsunspor karşılaşması öncesinde iki oyuncu kart sınırında bulunuyor. Kerem Aktürkoğlu ve Davinson Sanchez, Samsun deplasmanında kart görmeleri halinde gelecek hafta oynanacak olan Başakşehir maçında cezalı duruma düşecek. Okan Buruk, iki oyuncusunu da gereksiz kart görmemeleri konusunda uyardı.

DEPLASMANDA ZORLANIYOR

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 5 dış saha maçının sadece 2'sini kazanabildi. Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu süreçte Siltaş Yapı Pendikspor ve Trabzonspor'u mağlup etti. Fenerbahçe ve EMS Yapı Sivasspor ile berabere kalan Galatasaray, Atakaş Hatayspor'a mağlup oldu. Buna karşılık evinde aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çeken Samsunspor ise, taraftarı önünde oynadığı son 5 maçın 4'ünden galibiyetle ayrıldı, birinde berabere kaldı, yenilgi yüzü görmedi.

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