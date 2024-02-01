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Papatya falı açıldı

Okan Buruk'un Gaziantep maçı sonrası "Acele bir sağ bek ve bir sol bek istiyorum" açıklamasının ardından Galatasaray'da tüm işler bırakıldı. İki mevkiye takviye yapılması için yoğun çaba harcanıyor. Ortada birçok isim bulunuyor. Rıdvan ve Zeki ön planda ama çok sürpriz isimler de açıklanabilir.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2024 Perşembe 06:50
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Papatya falı açıldı

Okan Buruk'un Gaziantep maçı sonrası "Acele bir sağ bek ve bir sol bek istiyorum" açıklamasının ardından Galatasaray'da tüm işler bırakıldı. İki mevkiye takviye yapılması için yoğun çaba harcanıyor. Ortada birçok isim bulunuyor. Rıdvan ve Zeki ön planda ama çok sürpriz isimler de açıklanabilir.

İşte muhtemel adaylardan bazıları ve durumları:

SAĞ BEK ADAYLARI

Zeki Çelik (ROMA): Mourinho'nun gözdeleri arasında yer alıyordu... De Rossi'nin düşüncesi bilinmiyor. Angelino transferinde Galatasaray onu Roma'ya getirebilir.

Lorenz Assignon (RENNES): Okan Buruk'un adını resmen verdiği oyuncu. Zeki Çelik ile birlikte gelmesi en yüksek iki adaydan biri...

Marvin Senaya (STRASBOURG): Adaylar arasında en yüksek reytingi olan isim. Aynı zamanda en pahalı isim.

Youcef Atal (NICE): Filistin'e destek mesajı sonrasında Nice'te kadro dışı kaldı. Yerine Rosier geldi. Ayrılmak istiyor ve potansiyel aday.

Lewin Blum (YOUNG BOYS): Adı çıkmayan sağ bek. Şampiyonlar Ligi'nde iyi bir performans gösterdi.

SOL BEK ADAYLARI

Tagliafico (LYON): Lyon'da forma giyen 31 yaşındaki sol bek şu anda favori konumda.

Rıdvan Yılmaz (RANGERS): Rangers ile görüşmeler devam ediyor.

Marcos Acuna (SEVILLA): Bir taraf görüşme var diyor. Yönetim yalanlıyor.

Leonard Spinazzola (ROMA): Bir ara adı çok konuşuldu. Şu anda sessizlik var.

Bradley Locko (BREST): Adı bir dönem çok konuşulan isimdi. Ancak pahalı olduğu kabul edildi.

Maxim de Cuyper (CLUB BRUGGE): Bir başka imkansız isimdi. Adı son günlerde unutuldu.

Omar Campos (SANTOS): Daha önceki dönemlerde çok konuşuluyordu.

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