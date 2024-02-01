Okan Buruk'tan yıldız isme kesik! İşte Galatasaray'ın Samsunspor maçı 11'i
Galatasaray, Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray deplasmanda Yılport Samsunspor'a konuk olacak. Zirve yarışını sürdüren Cimbom Karadeniz deplasmanından galip gelerek liderliği ele geçirmek istiyor. Tecrübeli çalıştırıcı Okan Buruk, maç öncesi flaş bir karar verdi. İşte Galatasaray'ın Samsunspor maçı 11'i. | GS SPOR HABERLERİ
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Ligde geride kalan 23 müsabakada 19 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, 60 puan topladı.
Galatasaray, Fenerbahçe'nin averajla gerisinde 2. sırada yer alıyor.
Dört futbolcu kadroda yer alamayacak
Galatasaray'da 4 futbolcu, Samsunspor maçının kadrosunda yer alamayacak.
Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı bulunan Abdülkerim Bardakcı, geçirdiği ameliyat sonrası tedavisi süren Sergio Oliveira ile Afrika Uluslar Kupası için ülkelerinin milli takım kampında olan Hakim Ziyech ve Cedric Bakambu, yarınki maçta görev yapamayacak.
Galatasaray'da Davinson Sanchez ve Kerem Aktürkoğlu da müsabaka öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Ligde son 11 maçını kaybetmedi
Galatasaray, Süper Lig'deki son 11 maçında rakipleri karşısında mağlubiyet yaşamadı.
Sarı-kırmızılı takım, ligin 12. haftasında Atakaş Hatayspor'a mağlup olduktan sonra çıktığı müsabakalarda 9 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.
Galatasaray, ayrıca ligde son 4 maçını kazanarak yeni bir galibiyet serisi yakaladı.
Ligin en iyi savunma yapan takımı
Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon en iyi savunma yapan takım olarak dikkati çekiyor.
Süper Lig'de çıktığı 23 maçta 48 gol atan sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise sadece 14 gol gördü.
Yaptığı maçların 11'inde kalesini gole kapatan sarı-kırmızılı ekip, ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor.
Son 5 deplasman maçında 2 kez kazandı
Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 5 dış saha maçının sadece 2'sini kazanabildi.
Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu süreçte Siltaş Yapı Pendikspor ve Trabzonspor'u mağlup etti. Fenerbahçe ve EMS Yapı Sivasspor ile berabere kalan Galatasaray, Atakaş Hatayspor'a mağlup oldu.
Öte yandan teknik direktör Okan Buruk, Samsunspor maçı ilk 11'ini büyük ölçüde belirledi. İşte Buruk'un zorlu deplasmanda sahaya süreceği kadro...
ZAHA
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