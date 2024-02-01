Haberler Galatasaray Okan Buruk'tan yıldız isme kesik! İşte Galatasaray'ın Samsunspor maçı 11'i

Okan Buruk'tan yıldız isme kesik! İşte Galatasaray'ın Samsunspor maçı 11'i

Galatasaray, Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray deplasmanda Yılport Samsunspor'a konuk olacak. Zirve yarışını sürdüren Cimbom Karadeniz deplasmanından galip gelerek liderliği ele geçirmek istiyor. Tecrübeli çalıştırıcı Okan Buruk, maç öncesi flaş bir karar verdi. İşte Galatasaray'ın Samsunspor maçı 11'i. | GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2024 Perşembe 15:03
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Okan Buruk'tan yıldız isme kesik! İşte Galatasaray'ın Samsunspor maçı 11'i

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 2 Şubat Cuma günü deplasmanda Yılport Samsunspor ile karşılaşacak.

Okan Buruk'tan yıldız isme kesik! İşte Galatasaray'ın Samsunspor maçı 11'i

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak.

Okan Buruk'tan yıldız isme kesik! İşte Galatasaray'ın Samsunspor maçı 11'i

İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Galatasaray 4-2 kazanmıştı.

Okan Buruk'tan yıldız isme kesik! İşte Galatasaray'ın Samsunspor maçı 11'i

Ligde geride kalan 23 müsabakada 19 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, 60 puan topladı.

Okan Buruk'tan yıldız isme kesik! İşte Galatasaray'ın Samsunspor maçı 11'i

Galatasaray, Fenerbahçe'nin averajla gerisinde 2. sırada yer alıyor.

Okan Buruk'tan yıldız isme kesik! İşte Galatasaray'ın Samsunspor maçı 11'i

Dört futbolcu kadroda yer alamayacak

Galatasaray'da 4 futbolcu, Samsunspor maçının kadrosunda yer alamayacak.

Okan Buruk'tan yıldız isme kesik! İşte Galatasaray'ın Samsunspor maçı 11'i

Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı bulunan Abdülkerim Bardakcı, geçirdiği ameliyat sonrası tedavisi süren Sergio Oliveira ile Afrika Uluslar Kupası için ülkelerinin milli takım kampında olan Hakim Ziyech ve Cedric Bakambu, yarınki maçta görev yapamayacak.

Okan Buruk'tan yıldız isme kesik! İşte Galatasaray'ın Samsunspor maçı 11'i

Galatasaray'da Davinson Sanchez ve Kerem Aktürkoğlu da müsabaka öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Okan Buruk'tan yıldız isme kesik! İşte Galatasaray'ın Samsunspor maçı 11'i

Ligde son 11 maçını kaybetmedi

Galatasaray, Süper Lig'deki son 11 maçında rakipleri karşısında mağlubiyet yaşamadı.

Okan Buruk'tan yıldız isme kesik! İşte Galatasaray'ın Samsunspor maçı 11'i

Sarı-kırmızılı takım, ligin 12. haftasında Atakaş Hatayspor'a mağlup olduktan sonra çıktığı müsabakalarda 9 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

Okan Buruk'tan yıldız isme kesik! İşte Galatasaray'ın Samsunspor maçı 11'i

Galatasaray, ayrıca ligde son 4 maçını kazanarak yeni bir galibiyet serisi yakaladı.

Okan Buruk'tan yıldız isme kesik! İşte Galatasaray'ın Samsunspor maçı 11'i

Ligin en iyi savunma yapan takımı

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon en iyi savunma yapan takım olarak dikkati çekiyor.

Okan Buruk'tan yıldız isme kesik! İşte Galatasaray'ın Samsunspor maçı 11'i

Süper Lig'de çıktığı 23 maçta 48 gol atan sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise sadece 14 gol gördü.

Okan Buruk'tan yıldız isme kesik! İşte Galatasaray'ın Samsunspor maçı 11'i

Yaptığı maçların 11'inde kalesini gole kapatan sarı-kırmızılı ekip, ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor.

Okan Buruk'tan yıldız isme kesik! İşte Galatasaray'ın Samsunspor maçı 11'i

Son 5 deplasman maçında 2 kez kazandı

Okan Buruk'tan yıldız isme kesik! İşte Galatasaray'ın Samsunspor maçı 11'i

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 5 dış saha maçının sadece 2'sini kazanabildi.

Okan Buruk'tan yıldız isme kesik! İşte Galatasaray'ın Samsunspor maçı 11'i

Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu süreçte Siltaş Yapı Pendikspor ve Trabzonspor'u mağlup etti. Fenerbahçe ve EMS Yapı Sivasspor ile berabere kalan Galatasaray, Atakaş Hatayspor'a mağlup oldu.

Okan Buruk'tan yıldız isme kesik! İşte Galatasaray'ın Samsunspor maçı 11'i

Öte yandan teknik direktör Okan Buruk, Samsunspor maçı ilk 11'ini büyük ölçüde belirledi. İşte Buruk'un zorlu deplasmanda sahaya süreceği kadro...

Okan Buruk'tan yıldız isme kesik! İşte Galatasaray'ın Samsunspor maçı 11'i

MUSLERA

Okan Buruk'tan yıldız isme kesik! İşte Galatasaray'ın Samsunspor maçı 11'i

KAAN AYHAN

Okan Buruk'tan yıldız isme kesik! İşte Galatasaray'ın Samsunspor maçı 11'i

NELSSON

Okan Buruk'tan yıldız isme kesik! İşte Galatasaray'ın Samsunspor maçı 11'i

DAVINSON

Okan Buruk'tan yıldız isme kesik! İşte Galatasaray'ın Samsunspor maçı 11'i

BERKAN

Okan Buruk'tan yıldız isme kesik! İşte Galatasaray'ın Samsunspor maçı 11'i

KEREM DEMİRBAY

Okan Buruk'tan yıldız isme kesik! İşte Galatasaray'ın Samsunspor maçı 11'i

TORREIRA

Okan Buruk'tan yıldız isme kesik! İşte Galatasaray'ın Samsunspor maçı 11'i

BARIŞ ALPER

Okan Buruk'tan yıldız isme kesik! İşte Galatasaray'ın Samsunspor maçı 11'i

MERTENS

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