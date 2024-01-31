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Kazımcan Gaziantep'e

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Galatasaray'dan Kazımcan Karataş'ı transfer etmek için harekete geçti. Rams Park'ta oynanan karşılaşma öncesinde iki kulüp yöneticilerin bir görüşme yaptığı ve kırmızısiyahlıların 21 yaşındaki futbolcuyu sezonun kalan kısmında kiralık olarak kadrosuna katmak için Galatasaray'a teklifini sunduğu belirtildi. Sol bek transferi gerçekleşirse Kazımcan, Gaziantep'e gidecek.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2024 Çarşamba 06:50
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Kazımcan Gaziantep'e
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Galatasaray'dan Kazımcan Karataş'ı transfer etmek için harekete geçti. Rams Park'ta oynanan karşılaşma öncesinde iki kulüp yöneticilerin bir görüşme yaptığı ve kırmızısiyahlıların 21 yaşındaki futbolcuyu sezonun kalan kısmında kiralık olarak kadrosuna katmak için Galatasaray'a teklifini sunduğu belirtildi. Sol bek transferi gerçekleşirse Kazımcan, Gaziantep'e gidecek.
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