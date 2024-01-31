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Angelino imzayı attı
Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen Angelino, Roma'ya transfer oldu. Leipzig oyuncuyu bu kez İtalyan ekibine kiraladı. Roma, sezon sonunda 27 yaşındaki sol bekin bonservisini almak istemesi durumunda 5 milyon euro satın alma opsiyonunu kullanabilecek. Galatasaray'da bu sezon 19 maça çıkan Angelino, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
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