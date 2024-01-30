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Yeni UEFA listesi için geri sayım: Son gün 2 Şubat

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde başarılı olmak için gaza bastı. Sarı-kırmızılıların bu haftada içinde 2 ya da 3 oyuncu transfer etmesi ve 2 Şubat'a kadar bu isimlere resmiyet kazandırarak UEFA'ya bildirmesi bekleniyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2024 Salı 06:50
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Yeni UEFA listesi için geri sayım: Son gün 2 Şubat

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde başarılı olmak için gaza bastı. Sarı-kırmızılıların bu haftada içinde 2 ya da 3 oyuncu transfer etmesi ve 2 Şubat'a kadar bu isimlere resmiyet kazandırarak UEFA'ya bildirmesi bekleniyor. Boey kadrodan ayrıldığı için adı otomatikman düşecek. İlk yarıda adı UEFA'ya bildirilmeyen Halil Dervişoğlu'nun adının bir kez daha listede olmaması bekleniyor. Aynı şekilde sözleşmesinin dondurulması beklenen Olivieira'da listede yer almayacak. Listede olmayacak diğer bir oyuncu ise, alt yapı statüsünden ilk yarıda listeye eklenen Emin Bayram olacak.

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