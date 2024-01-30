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Galatasaray - Bandırmaspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Galatasaray ve Bandırmaspor kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2024 Salı 13:40 Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2024 Salı 14:10
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Galatasaray - Bandırmaspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

Galatasaray - Bandırmaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan son 16 tur maçları ile devam ediyor. Galatasaray ile Bandırmaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY - BANDIRMASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Bandırmaspor maçı 6 Şubat Salı günü saat 20:45'te A Spor'dan canlı yayınlanacak.

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