Benim için büyük onurdu

Galatasaray'da istikrarlı ve mücadeleci futboluyla adından söz ettiren bu müthiş performansı sayesinde Almanya'nın dev kulübü Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey duygusal bir ayrılık mesajı yayınladı. Boey yaptığı açıklamada, "Sevgili Galatasaraylılar, Üç muhteşem yıl boyunca temsil etmekten gurur duyduğum büyük kulüp Galatasaray'dan ayrıldığımı duyuruyorum. Sizlerle harika zamanlar geçirdim ve Türkiye'nin en büyük kulübünün renklerini korumak benim için bir onurdu" dedi. Boey, Galatasaray'ın her zaman kalbinde yeri olacağını ifade ederek sözlerine şöyle devam etti:

DÜNYANIN EN İYİ TARAFTARI

"Kariyerimde yeni bir aşamaya geçmeden önce her birinize tek tek teşekkür etmek istiyorum. Desteğinizi ve coşkunuzu hissetmek hem futbol kariyerimde hem de bir insan olarak hayatımda inanılmaz bir anı olarak kalacak. Ayrıca takım arkadaşlarımdan, koçuma, tüm kulüp yönetimine de teşekkür etmek istiyorum. Sizler dünyanın en iyi taraftarları arasındasınız ve her zaman hafızamda olacaksınız. Her zaman bir numaralı destekçiniz olacağım ve nerede olursam olayım takımın sonuçlarını takip etmeye devam edeceğim! Siz her zaman benim tarihimin bir parçası olacaksınız."

G.SARAY'DAN KAP BİLDİRİMİ

Galatasaray, Sacha Boey'in transferinin detaylarını da KAP'a bildirdi. Bu açıklamaya göre; Galatasaray'a 30 milyon euro net ve 5 milyon euro tutarında şarta bağlı bonus ödeyecek. Alman kulübü, ayrıca iki takım arasında oynanacak iki hazırlık maçındaki gelirin yüzde 50'sini Galatasaray'a verecek. Ayrıca futbolcunun başka bir kulübe transfer olması durumunda Bayern Münih gerçekleşmeyen şarta bağlı bonusların tamamını ödeyecek.

CENK TOSUN'U GERİDE BIRAKTI

Sacha Boey, Türkiye'den yurt dışına en yüksek bonservis bedeliyle giden futbolcu rekorunu kırdı. Türkiye'den daha önce en yüksek bedelle yurt dışına transfer olma rekoru 22 milyon euro'ya Beşiktaş'tan Everton'a giden Cenk Tosun'a aitti.

BAYERN'E İMZAYI ATTI

Sağlık kontrollerinden geçen Sacha Boey dün Bayern Münih ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı. Bayern'e katıldığı için mutlu olduğunu ifade eden genç futbolcu, "Bu benim için bir hayalin gerçekleşmesi. Yeni takımımı ve gelecekte bu harika oyuncularla oynamayı gerçekten sabırsızlıkla bekliyorum" dedi. Bayern Münih CEO'su Jan-Christian Dreesen ise potansiyele sahip genç bir oyuncu aldıklarını belirterek, "Bize karşı iki Şampiyonlar Ligi maçında da çok iyi performans sergiledi. Bu sadece kadro derinliğimizi geliştirmekle kalmayıp aynı zamanda kaliteyi de artırdığımız anlamına geliyor" diye konuştu.

OCAK AYINA DAMGA VURDU

Sacha Boey'i rekor bedelle gönderen Galatasaray, son 10 sezonun ara transfer döneminin satış+kiralama gelirlerinde açık ara fark attı. 6 farklı ülkeye 12 oyuncu gönderen sarı-kırmızılı takımın son satışla birlikte kasasına giren miktar 84.5 milyon euro'yu buldu. 37.8 milyon euro'da kalan en yakın takipçisi Beşiktaş'a tam 46.6 milyon euro'luk fark attı.