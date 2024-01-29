Haberler Galatasaray Barış Alper Yılmaz: Daha önemli olan kazanmaktı

Barış Alper Yılmaz: Daha önemli olan kazanmaktı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'İn 23. haftasında sahasında Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup etti. Cimbom'un ikinci golünü atan Barış Alper Yılmaz, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2024 Pazartesi 22:27 Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2024 Pazartesi 22:27
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Barış Alper Yılmaz: Daha önemli olan kazanmaktı

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Gaziantep FK'yı konuk eden Galatasaray, ilk yarısını 1-0 geride kapattığı karşılaşmadan 2-1 galip ayrılmayı başardı.

Sarı-kırmızılılarda 89. dakikada attığı golle takımının galibiyetinde başrol oynayan Barış Alper Yılmaz, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Barış Alper'in açıklamaları şu şekilde:

Gol attığım için mutluyum ama daha önemli olan kazanmaktı. Takım arkadaşlarımı kutluyorum. Hak ettiğimizi düşünüyorum. Çok fazla direkten dönen topumuz var. Taraftarımıza teşekkür ederiz, onların harika desteği vardı. Kazandığımız için mutluyuz.

DİĞER
45 yaşındaki Çağla Şıkel kaslı ve fit vücuduyla kıskandırdı! İşte Çağla Şıkel’den ilgi çeken o paylaşım!
Başkan Erdoğan'dan Eskişehir'deki Gençlik Buluşması'nda önemli açıklamalar
G.Saray evinde hata yapmadı!
Real Madrid'in yıldızı Aslan oluyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Buruk'tan transfer açıklaması!
Real Madrid'in yıldızı Aslan oluyor!
💥Çılgın Sayısal Loto çekildi! (29 Ocak)
Mahkumlara AF çıkacak mı 2024?
YKS başvuru ücreti ne kadar, kaç TL?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 22:00
Fırtına evinde kaybetti! Fırtına evinde kaybetti! 21:55
Kanarya Ankara'da beraberlikle yetindi! Kanarya Ankara'da beraberlikle yetindi! 21:32
G.Saray'ın golü ofsayta takıldı! G.Saray'ın golü ofsayta takıldı! 21:30
Toroğlu'dan dikkat çeken Icardi sözleri! Toroğlu'dan dikkat çeken Icardi sözleri! 21:08
Başakşehir'den Süper Lig ekibine kiralandı! Başakşehir'den Süper Lig ekibine kiralandı! 20:55
Daha Eski
Sergen Yalçın: Aynı kadro... Sergen Yalçın: Aynı kadro... 20:08
Burak Yılmaz: Transfere ihtiyacımız var Burak Yılmaz: Transfere ihtiyacımız var 20:06
Buruk'tan flaş Boey açıklaması! Buruk'tan flaş Boey açıklaması! 19:35
İstanbul'da puanlar paylaşıldı! İstanbul'da puanlar paylaşıldı! 18:56
Kasımpaşa eski oyuncusunu kadrosuna kattı! Kasımpaşa eski oyuncusunu kadrosuna kattı! 14:20
Özbekistan - Tayland maçı ne zaman? Özbekistan - Tayland maçı ne zaman? 14:34