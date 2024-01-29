Barış Alper Yılmaz: Daha önemli olan kazanmaktı

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Gaziantep FK'yı konuk eden Galatasaray, ilk yarısını 1-0 geride kapattığı karşılaşmadan 2-1 galip ayrılmayı başardı.

Sarı-kırmızılılarda 89. dakikada attığı golle takımının galibiyetinde başrol oynayan Barış Alper Yılmaz, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Barış Alper'in açıklamaları şu şekilde:

Gol attığım için mutluyum ama daha önemli olan kazanmaktı. Takım arkadaşlarımı kutluyorum. Hak ettiğimizi düşünüyorum. Çok fazla direkten dönen topumuz var. Taraftarımıza teşekkür ederiz, onların harika desteği vardı. Kazandığımız için mutluyuz.