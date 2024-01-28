Sihirbaz sahnede

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu fırtınası esiyor. Bazen kaçırdığı goller nedeniyle eleştirilse de sadece işine odaklanan yıldız futbolcu, Trabzon derbisinden sonra İstanbulspor karşısında da yıldızlaştı. Son iki maçta kendi mevkisine geçtikten sonra 4 gol attı.

HAFTAYA DAMGA VURDU

İstanbulspor maçında attığı frikik golünden sonra "Ben buradayım" diyerek isyanını ortaya koydu. Süper Lig'de 22. haftanın golü, Kerem Aktürkoğlu'nun frikikten attığı gol seçildi. Milli yıldız bu sezon 10 maçta 10 numarada oynadı. Sadece 2 gol attı. Sol kanatta başladığı 23 maçta 10 gol 8 asist üretti.