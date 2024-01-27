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Nando masaya
Galatasaray'ın efsanesi olan Fernando Muslera'nın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Sarıkırmızılılar, Uruguaylı eldivenin geleceği hakkında karar vermesini bekliyor. Ülkesine dönme fikri bulunan 37 yaşındaki file bekçisi, kısa süre içinde kararını iletecek. Muslera, kalma yönünde karar verirse pazarlıklar başlayacak. Düşük ücretten 1 yıllık sözleşme teklif edilecek.
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