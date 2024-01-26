Sacha Bayern'le söz kesti

Geçtiğimiz sezon G.Saray'la yıldızı parlayan, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansla dev takımları peşine takan Sacha Boey, Bayern Münih yolcusu... Alman kulübünün yetkilileri ile G.Saray yönetimi, Boey transferi için dün tesislerde görüştü. Sarı-kırmızlılar yıldız futbolcu için 25 milyon euro bonserviste direnirken, yapılan sıkı pazarlıklar sonrasın 23 milyon euro + bonuslar karşılığında prensipte anlaşmaya varıldı. G.Saray'dan 600 bin euro yıllık ücret alan Sacha Boey, bu sezon 31 resmi maçta görev yaparken rakip fileleri 2 kez havalandırdı. Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes'den 1.15 milyon Euro karşılığında transfer edilen 23yaşındaki Boey için teknik direktör Okan Buruk maç öncesinde, "Sacha ayağında ağrı hissettiğini ve oynayamayacak durumda olduğunu söyledi. O yüzden değişiklik yaptık" açıklamasında bulundu. Fransız sağ bek, Ümraniyespor maçında tercihen, Konyaspor maçında kart cezası sebebiyle ve Sivasspor karşılaşmasında da sakatlığı sebebiyle sarı-kırmızılı formayı giyememişti.