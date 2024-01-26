Avrupa maçları 3 sezon boyunca TRT ekranında!

TRT, önümüzdeki sezondan itibaren 3 sezon (2024-2025, 2025- 2026 ve 2026-2027) UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçlarının yayın hakkını aldığını duyurdu. Yapılan açıklamada, Türk takımlarının maçlarının şifresiz olarak TRT 1 ve TRT Spor'da izleyicilerle buluşacağı belirtildi. Daha fazla sayıda maçın ise TRT'nin yeni dijital platformu "tabii" üzerinden izlenebileceği bildirildi. TRT'nin tarihinde ilk kez üç cephede birden maçlarının tek yayıcısı olma hakkını elde etti.