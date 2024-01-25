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Müthiş bir çekişmeye sahne olan karşılaşmada geriye düşse yılmayan sarı-kırmızılı ekip, Kerem Aktürkoğlu (2) ve Icardi’nin golleriyle galibiyete ulaştı. Ligdeki yenilmezlik serisini 10’a çıkardı

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2024 Perşembe 23:23 Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2024 Perşembe 23:25
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Amansız takip

Galatasaray, İstanbulspor'u 3-1 mağlup ederek Süper Lig'deki şampiyonluk iddiasını sürdürdü. Sarı-siyahlı ekip ligin son sırasında yer almasına karşın güçlü rakibi karşısında başa baş bir futbol sergilerken 28. dakikada öne geçmeyi de başardı. Galatasaray, 36. dakikada penaltıdan Kerem Aktürkoğlu'nun kaydettiği golle rakibine karşılık verdi ve ilk yarı 1-1 berabere tamamlandı. Kerem 79'de kullandığı frikiği de gole çevirmeyi başardı.

YENİ RAKİBİ GAZİANTEP FK

Maçın son anlarında kazandırdığı penaltı vuruşunu ağlara yollayan Mauro İcardi skoru ilan etti ve Galatasaray altın değerinde bir galibiyet daha kazandı. İstanbulspor'da Mendy, maçın son bölümünde oyun dışında kaldı. Puanını 57'ye çıkaran sarı-kırmızılı ekip, averajla önde olan Fenerbahçe'yi takibini sürdürdü. Öte yandan Galatasaray, Süper Lig'de Hatayspor'a kaybettikten sonra oynadığı 10 müsabakada 8 galibiyet, 2 beraberlik aldı, hiç yenilmedi.

BEKLER DEĞİŞTİ

Galatasaray'da defansın solu ve sağı bir kez daha değişti. Fransız sağ bek Sacha Boey'un yokluğunda teknik direktör Okan Buruk, bu sezon her bölgede görev verdiği Barış Alper Yılmaz'a görev verdi. Buruk sol bekte de Trabzonspor maçında oynattığı Kaan Ayhan ile başladı.

TRİBÜNLER DOLDU

Bu sezon iç saha maçlarında takımlarını yalnız bırakmayan Galatasaraylı taraftarlar, İstanbulspor maçında da tribünleri doldurdu. RAMS Park'ta oynanan maça yoğun ilgi gösteren sarı- kırmızılı taraftarlar karşılaşma öncesinde yaptıkları tezahüratlarla takımlarını maça hazırladı. Maç sonunda galibiyet kutlaması vardı.

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