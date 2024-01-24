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Panathinaikos istiyor

Galatasaray'da gözden düşen Cedric Bakambu için Yunanistan'dan sürpriz bir iddia gündeme geldi. Yunan basınında yer alan habere göre, 32 yaşındaki futbolcunun, Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos'a önerildiği öne sürüldü. Yunanistan'da daha önce Olympiakos forması giyen Kongolu futbolcunun, Panathinaikos'a gitmeye sıcak bakabileceği ifade edildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2024 Çarşamba 06:50
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Panathinaikos istiyor
Galatasaray'da gözden düşen Cedric Bakambu için Yunanistan'dan sürpriz bir iddia gündeme geldi. Yunan basınında yer alan habere göre, 32 yaşındaki futbolcunun, Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos'a önerildiği öne sürüldü. Yunanistan'da daha önce Olympiakos forması giyen Kongolu futbolcunun, Panathinaikos'a gitmeye sıcak bakabileceği ifade edildi.
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