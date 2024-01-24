DİĞER
Panathinaikos istiyor
Galatasaray'da gözden düşen Cedric Bakambu için Yunanistan'dan sürpriz bir iddia gündeme geldi. Yunan basınında yer alan habere göre, 32 yaşındaki futbolcunun, Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos'a önerildiği öne sürüldü. Yunanistan'da daha önce Olympiakos forması giyen Kongolu futbolcunun, Panathinaikos'a gitmeye sıcak bakabileceği ifade edildi.
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.