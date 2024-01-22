Spor yazarları Trabzonspor - Galatasaray maçını yorumladı!

Haftalardır Trabzonspor'u topu rakibe bırakarak oynatıyordun! Trabzonspor, bir Anadolu takımı gibi kontratak futbolu oynamaz diyorduk. Galatasaray'a karşı tam böyle bir futbol oynaman gerekirken, bunca eksiğe rağmen dişe diş oynamaya çalıştın ve rakibine ekmeğine yağ sürdün! Evet takımı taşıyan oyuncuların yüzde 70'i dün yoktu. Ama futbol 11'e 11 oynanıyor. Fountas'ın hali ne öyle! Adeta bir kağnı gibi. Karşısında da iki çabuk oyuncu var. Barış Alper ve Boey! İki hızlı oyuncunun karşısında Fountas olmaz hocam! Trabzonspor'un kötü oyununun faturası Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok'a çıkarıldı. Dün Abdülkadir Ömür sahada olsaydı bu düz oyuncuların hepsinden daha iyi oynardı!

Galatasaray, Fenerbahçe'nin iki puan kaybettiği günde bir derbiyi farklı kazanarak psikolojik üstünlüğü ele geçirdi. Galatasaray, İcardi'ye (81'de oyuna girdi) ihtiyaç bile duymadan Trabzonspor'u zorlanmadan yıktı. İki takımın kadro kalitesine baktığımızda Trabzonspor'un kadrosu, Galatasaray'ın yanına bile yaklaşamaz! Bu kadar vasat oyuncuları nasıl transfer etmiş Trabzonspor! Fountas hangi özelliği nedeniyle transfer edildi mesela? Trabzonspor'un kadrosunda hızlı bir oyuncu olmaz mı! Çalım atıp, adam eksilten bir oyuncu olmaz mı? Mendy'nin sahada arkadaşlarının açığını kapatmaktan adeta canı çıkıyor!