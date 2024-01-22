Spor yazarları Trabzonspor - Galatasaray maçını yorumladı!
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftada Sarı kırmızılılar zorlu deplasmanda rakibini 5-1 mağlup ederek zirveye ortak oldu. Fotomaç Gazetesi yazarları karşılaşmayı değerlendirdi. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2024 Pazartesi 09:12 Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2024 Pazartesi 09:12
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Özellikle Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper ve Zaha gibi açık alana hızlı hücum eden atletik oyuncularıyla da istediği oyun ortamını böylece sağladılar. Kerem Demirbay son haftalardaki yükselen formunu, Trabzon'da da gösterdiği gibi Barış Alper de enerjisiyle takımına hücumda olumlu katkı sağladı. Zaha'nın şimdiye kadar santrfor pozisyonunda denenmemesi de enteresan çünkü C.Palace'ta 2021-22'de 12 gol 1 asistle oynadığı zaman attığı gollerin çoğunu santrforda bulmuştu. Zaha, "İcardi yoksa ben buradayım" mesajını verdi.
Galatasaray takım halinde sahanın her yerinde iyi mücadele ettiği gibi takım savunmasını da en iyi şekilde uyguladı. Trabzonspor'un genel kadrosunda ilk 11'indeki Onuachu, zaman zaman oynayan Trezeguet ve Bakasetas olmasa da bu kadar kötü oynamalarını bir açıklaması olamaz.
Top ayağında oyuncuyla, topun önündeki oyuncu topluluğun saha içinde, işin en tuhafı ne yapacağını bilememesi, hücum organizasyon ve planlarını yalnız top ayağındayken Uğurcan'ın vuracağı, Enis'e uzun toplar ve dönen topları alıp hücum etme düşüncesi, bu da yalnız teoride kalıp pratiğe de dönüşmedi.
Tek geriye kalan gol bulmak için; duran top kullanmalarıydı. Nitekim de bu şekilde de golü buldular. Maçı başından sonuna kadar fazlasıyla hak eden Galatasaray, rakibi Fenerbahçe'nin 2 puan kaybettiği haftada önemli galibiyet alarak ligdeki geriye kalan haftalar için "moral ve enerji" kazandı.
SERKAN KORKMAZ - PSİKOLOJİK ÜSTÜNLÜK
Maç öncesinde bahis oranları da net bir şekilde gösteriyordu ki, Galatasaray kâğıt üstünde mutlak favoriydi. Sarı kırmızılılar en son ne zaman Trabzon'daki bir maçta bu kadar favori olmuştu ben hatırlamıyorum. Nitekim; başlama vuruşundan, son düdüğe kadar maçın mutlak hakimi sarı kırmızılılardı.
Çok eksik bir kadroyla mücadele eden Trabzonspor'da Visca ve Uğurcan gibi isimler de küskün ve isteksiz gibi oynayınca sonuç kaçınılmaz bir hal aldı. Ayakta kalan, rakibe rakip seviyesinde karşılık vermeye çalışan tek isim Mendy idi. Sarı kırmızılarda Barış Alper ile Zaha'nın performansları, Demirbay ile Torreira'nın standart oyunlarıyla birleşince üç farklı öne geçmeye yetti.
Okan Hoca orta sahadaki iki ismi Demirbay ile Torreira'yı, Ndombele ve Berkan ile değiştirince doğan bocalama sürecinde, bir kornerde Enes Destan farkı ikiye indirmeyi bildi. Maçın bitimine daha 15 dakika civarı vardı ve bazı Trabzonlular umutlanmıştı.
Bordo mavililerin az da olsa yeşeren umudunu o dakikaya kadar sahanın en kötülerinden biri olan Aktürkoğlu'nun muazzam golü bitirdi (ki; maçın kapanış golü de ondan geldi). Fenerbahçe'nin evinde puan kaybettiği günde Trabzon gibi bir deplasmanda böylesine rahat kazanmak, bir süredir gündemde olan "psikolojik üstünlük" konusundan bahsetmek için hayli erken olduğunu ispatladı.
Bu lig son haftaya kadar iki şampiyonluk adayının kıyasıya mücadelesine sahne olacak belli ki… İlk kez santrfor oynayan Zaha'nın, Icardi'nin döndüğü maçta attığı gollerle yıldızlaşması çok manidardı. Buruk, bu gelişmeyle -belki- Demiray'ı "on numara", Aktürkoğlu'nu "sağ açık" olarak kullanmayı da deneyebilir. Keza; ezberini her bozduğunda takıma pozitif bir katkı gerçekleşiyor.
LEVENT TÜZEMEN - TEŞEKKÜRLER
Galatasaray'ın kupada Ümraniye ile oynadığı maçın yorumumda şöyle yazdım; "Okan Hoca keşke C. Palace'ta 75 maç santrfor oynayan 24 gol atıp 11 asist yapan Zaha'yı santrfor olarak oynatsaydı. Barış'ı hücumda kullanıp sol bekte Kaan Ayhan görev yapabilir." Teşekkür ederim Okan Buruk.
Galatasaray-Trabzonspor deplasmanında sahaya Zaha'yı santrfora, Barış'ı sağ kanada, Kaan Ayhan'ı da sol beke koyarak başlattı. Okan Hoca'nın bu doğruları en zor deplasmanda Galatasaray'ın maçı farklı kazanmasını sağladı. Zaha iki kaliteli gol atarken sol bekte görev yapan ve hücuma çıkan Kaan Ayhan'a golde asist yaptı.
Kaan'ın da vuruşu çok kaliteliydi. Barış Alper de Zaha'ya gol asisti yaparken enerjisiyle, gücüyle mücadelesiyle Trabzonspor'un sol kanadını dağıttı. Kerem Aktüroğlu iki gol attı. 1982'de İspanya'da düzenlenen Dünya Kupası dahil kulüplerin Avrupa maçlarını izledim.
EURO 1984 dahil Avrupa Şampiyonalarını bizzat canlı olarak izledim. Oyun sistemlerini, oyuncuların özelliklerini not ettim. Teknik adamlara hep önerilerde bulundum. Ucundan da olsa topa dokunmuşluğum vardır. 2006'da İtalya için şampiyon olur dedim ve İtalya kupayı kaldırdı (Atilla Gökçe büyüğüm şahittir) 2008'de İspanya kupayı alır dedim ve İspanya aldı (Şansal Büyüka büyüğüm şahittir). Fransa'nın ve Arjantin'in şampiyon olacağını vurguladım. İki ülke Dünya Kupasını kaldırdı (Şahidim gazetedeki yazılarımdır) Mesleğimde araştırmayı, not tutmayı hiç bırakmadım ve bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmadım.
Tekrar Okan Hoca'ya önerilerime değer verdiği için teşekkür ediyorum. Trabzon galibiyeti Galatasaray'a özgüven getirecektir. Şampiyonluk yarışında psikolojik üstünlük sağlayacaktır. Gövdeli galibiyet ile Galatasaray'ın yeniden rayına oturup ritmini yakalayacağını düşünüyorum. İcardi ile Sanchez'in dönüşü de Okan Hoca'nın elini güçlendirecektir.
ZEKİ UZUNDURUKAN - AVCI'NIN İNTİHARI
Skor 2-0 olduktan sonra Bakasetas oyuna giriyor. Şaka gibi! Giriyor ve kendini artistik bir şekilde yere atıp, Trabzonspor'un 3. golü yemesine neden oluyor! Yolun açık olsun Bakasetas! Şampiyonluk sezonunda çok katkı verdin ama bu sezon gitmeyi kafana koyduğun için sahada ortalarda görünmedin! Abdullah hocam, giden gitmiştir... Galatasaray skoru zaten almış. Bakasetas mı kurtarıcı olacak? Galatasaray ile oynuyorsun ve defansın göbeğindeki iki oyuncuyu kenara alıyorsun! Bu intihar değil mi? Nitekim intihar oldu. Trabzonspor, evinde 5 gol yemez!
Haftalardır Trabzonspor'u topu rakibe bırakarak oynatıyordun! Trabzonspor, bir Anadolu takımı gibi kontratak futbolu oynamaz diyorduk. Galatasaray'a karşı tam böyle bir futbol oynaman gerekirken, bunca eksiğe rağmen dişe diş oynamaya çalıştın ve rakibine ekmeğine yağ sürdün! Evet takımı taşıyan oyuncuların yüzde 70'i dün yoktu. Ama futbol 11'e 11 oynanıyor. Fountas'ın hali ne öyle! Adeta bir kağnı gibi. Karşısında da iki çabuk oyuncu var. Barış Alper ve Boey! İki hızlı oyuncunun karşısında Fountas olmaz hocam! Trabzonspor'un kötü oyununun faturası Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok'a çıkarıldı. Dün Abdülkadir Ömür sahada olsaydı bu düz oyuncuların hepsinden daha iyi oynardı!
Galatasaray, Fenerbahçe'nin iki puan kaybettiği günde bir derbiyi farklı kazanarak psikolojik üstünlüğü ele geçirdi. Galatasaray, İcardi'ye (81'de oyuna girdi) ihtiyaç bile duymadan Trabzonspor'u zorlanmadan yıktı. İki takımın kadro kalitesine baktığımızda Trabzonspor'un kadrosu, Galatasaray'ın yanına bile yaklaşamaz! Bu kadar vasat oyuncuları nasıl transfer etmiş Trabzonspor! Fountas hangi özelliği nedeniyle transfer edildi mesela? Trabzonspor'un kadrosunda hızlı bir oyuncu olmaz mı! Çalım atıp, adam eksilten bir oyuncu olmaz mı? Mendy'nin sahada arkadaşlarının açığını kapatmaktan adeta canı çıkıyor!
Bu takım idman yapmıyor mu? Koşmuyor mu? Neden böyle sahada yürüyor! Uğurcan Çakır bile kalesinde maça motive değil. Zaha'nın ikinci golünde kalesinde dursa o topu kurtarırdı! Yenilen gollerde hep önde yakalandı Uğurcan! Milli Takım'ın kalecisi daha fazla direnç göstermeli kalesinde! Ve takım arkadaşlarını ateşlemeli kurtarışlarıyla. Sen kaptansın Uğurcan Çakır! Bence bu maçı yeniden izle Uğurcan kardeşim! Çünkü çıkaracağın ders çok! Trabzonspor taraftarı dün tribünleri tıklım tıklım doldurdu!
Kış günü kolay iş değil Trabzon'da o tribünleri doldurmak! Ama takımları sahada yeteri kadar mücadele etmeyince, taraftar da suskunluğa büründü! Bence her oyuncu, Kerem Aktürkoğlu'nu örnek almalı. Dün yine golleri ve oynadığı futbolla yıldızlaştı. Trabzonspor'da Mendy dışında yenilgiye baş kaldıran oyuncu yoktu! Trabzonspor'a yeni oyuncu değil, 'cesaret, mücadele ve kazanma ruhu, emek, alın teri, çeviklik, inatçılık' transfer edilmeli...
Galatasaray, belki de bu sezonun en rahat maçını oynadı ve adeta güle oynaya koca Trabzonspor'u farklı yendi! Okan Buruk'u da ayakta alkışlamak lazım. Sezon sonunda İtalya Ligi'nden üst düzey bir takımın başına geçerse hiç şaşırmayın!
DİĞER