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Sihirbaz işbaşında

G.Saray’ın başarılı ismi, 2 muhteşem gol attı ve bu sezonki gol sayısını 10’a çıkardı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2024 Pazartesi 06:50
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Sihirbaz işbaşında

Galatasaray deplasmanda Trabzonspor'u farklı mağlup ederken Kerem Aktürkoğlu da skora katkı yapmayı ihmal etmedi. Müsabakanın 80. dakikasında Kerem ceza sahası dışı sol tarafından uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 4-1 yaptı. Uzatma dakikalarında yine sahneye çıkan sarı-kırmızılı futbolcu skoru 5-1'e getirdi. 25 yaşındaki futbolcu böylece bu sezonki 10. golünü kaydetti. Başarılı futbolcu bu gollerin 7'sini Süper Lig'de, 3'ünü UEFA Şampiyonlar Ligi grup ve elemelerinde attı.

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