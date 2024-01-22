Abdülkerim’i kaybetti

Galatasaray, Trabzon maçını kazandı ama Abdülkerim Bardakcı'yı kaybetti. Son haftalarda savunmada ve hücumda etkili performansıyla öne çıkan başarılı futbolcu, maçın 44. Dakikasında sakatlandığı için oyuna devam edemedi ve yerini Sanchez'e bıraktı. İkinci yarıya sargılarla çıkıp yedek kulübesinde yerini alan Abdülkerim, skor 3-0'a geldikten sonra hakeme yaptığı itiraz nedeniyle sarı kart gördü. Bu kartla cezalı duruma düştü ve İstanbulspor maçı öncesinde cezalı duruma düştü.

4 OYUNCU YOKTU

Galatasaray'da geçirdiği ameliyat sonrasında tedavisine devam edilen Sergio Oliveira, Afrika Kupası'nda mücadele eden ülkelerinin milli takımlarında bulunan Hakim Ziyech ve Cedric Bakambu ile Angelino kadroda yer almadı.