Galatasaray'ın yıldızı Wilfried Zaha'dan maç sonu flaş paylaşım! "İnsanlar konuşur ama..."

Galatasaray'ın Fildişili yıldızı Wilfried Zaha, Trabzonspor derbisine damga vurdu. Sarı-kırmızılıların 5-1 kazandığı maçta 2 gol ve 1 asistlik performans sergileyen başarılı hücum oyuncusu, galibiyete önemli katkı verdi.

Derbide yıldızlaşan Wilfried Zaha karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Zaha paylaşımına, "Çocuklarla gurur duyuyorum. Her zaman Allah'a şükürler olsun. İnsanlar hep konuşur ama iş bitmez." notunu düştü.

İşte o paylaşım...