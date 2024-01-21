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Galatasaray'ın yıldızı Wilfried Zaha'dan maç sonu flaş paylaşım! "İnsanlar konuşur ama..."

Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray deplasmanda Trabzonspor'u 5-1 mağlup ederek Fenerbahçe ile puanını eşitledi. Sarı-kırmızılıların yıldız futbolcusu Wilfried Zaha, 2 gol ve 1 asistlik performansıyla maça damga vurdu. Futboluyla dikkat çeken Zaha, maç sonu sosyal medya hesabından flaş bir paylaşımda bulundu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2024 Pazar 22:07
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Galatasaray'ın yıldızı Wilfried Zaha'dan maç sonu flaş paylaşım! "İnsanlar konuşur ama..."

Galatasaray'ın Fildişili yıldızı Wilfried Zaha, Trabzonspor derbisine damga vurdu. Sarı-kırmızılıların 5-1 kazandığı maçta 2 gol ve 1 asistlik performans sergileyen başarılı hücum oyuncusu, galibiyete önemli katkı verdi.

Derbide yıldızlaşan Wilfried Zaha karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Zaha paylaşımına, "Çocuklarla gurur duyuyorum. Her zaman Allah'a şükürler olsun. İnsanlar hep konuşur ama iş bitmez." notunu düştü.

İşte o paylaşım...

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