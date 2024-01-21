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Galatasaray'dan joker transfer! Fenerbahçe'ye Szymanski nispeti...

SON DAKİKA! Bu transfer şimdiden yılın hamlesi olacak gibi duruyor. Galatasaray adı her sezon geçen yıldız isim için bu defa temaslarını hızlandırdı. İşte sarı-kırmızılıların gündeminde yer alan o yıldız ve detaylar... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2024 Pazar 10:41
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Galatasaray'dan sürpriz transfer! Szymanski'nin kankası geliyor

Devre arası transfer dönemi için atağa kalkan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray'dan sürpriz transfer! Szymanski'nin kankası geliyor

Sarı kırmızılılar ara transferde kadrosunu güçlendirmek için temaslarını hızlandırdı.

Galatasaray'dan sürpriz transfer! Szymanski'nin kankası geliyor

Yönetim, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda takviye yapacağı bölgeleri belirlemişti.

Galatasaray'dan sürpriz transfer! Szymanski'nin kankası geliyor

Cimbom'un transfer yapmayı planladığı pozisyonlardan biri ise orta sahaydı.

Galatasaray'dan sürpriz transfer! Szymanski'nin kankası geliyor

Listesinde birçok isim bulunan Aslan'ın, transferdeki en net hedefini belirlediği öğrenildi.

Galatasaray'dan sürpriz transfer! Szymanski'nin kankası geliyor

Galatasaray'ın, Fenerbahçeli Szymanski'nin kankası için devreye girdiği ortaya çıktı.

Galatasaray'dan sürpriz transfer! Szymanski'nin kankası geliyor

İşte o yıldız...

Galatasaray'dan sürpriz transfer! Szymanski'nin kankası geliyor

Cimbom'un İngiltere'de Brighton forması giyen Jakub Moder'i listesine aldığı ortaya çıktı.

Galatasaray'dan sürpriz transfer! Szymanski'nin kankası geliyor

AYRILMAK İSTİYOR

Takvim'in haberine göre, bu sezon 8 karşılaşmada sadece 199 dakika süre alan 24 yaşındaki futbolcu, daha fazla forma alabileceği bir takıma gitmek istiyor.

Galatasaray'dan sürpriz transfer! Szymanski'nin kankası geliyor

Moder'in sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde sona erecek.

Galatasaray'dan sürpriz transfer! Szymanski'nin kankası geliyor

Merkez orta saha, ön libero ve 10 numara pozisyonlarında görev alan Moder, sağ ayağını etkin bir şekilde kullanıyor.

Galatasaray'dan sürpriz transfer! Szymanski'nin kankası geliyor

Moder'in maçlarını canlı takip eden Galatasaraylı yetkililerin, Polonyalı yıldız için yakın zamanda resmi temaslara başlamayı planladığı gelen haberler arasında bulunuyor.

Galatasaray'dan sürpriz transfer! Szymanski'nin kankası geliyor

49 GOLE KATKI YAPTI

Lech Poznan formasıyla ortaya koyduğu performansla dikkatleri üstüne çeken ve Ada'nın yolunu tutan Moder, profesyonel kariyerinde şu ana kadar 229 mücadeleye çıktı.

Galatasaray'dan sürpriz transfer! Szymanski'nin kankası geliyor

Bu maçlarda 26 gol atan Polonyalı orta saha, 23 kez de asist yaptı.

Galatasaray'dan sürpriz transfer! Szymanski'nin kankası geliyor

1.91 boyundaki futbolcu, Polonya Milli Takımı'nda da dikkat çeken isimlerden biri durumunda.

Galatasaray'dan sürpriz transfer! Szymanski'nin kankası geliyor

Milli Takım kariyerinde 20 maçta görev alan Cimbom'un yeni gözdesi, 2 gollük katkı sundu.

Galatasaray'dan sürpriz transfer! Szymanski'nin kankası geliyor

Jakub Moder, saha içindeki mücadeleci yapısı ve başarılı çevre kontrolüyle de bilinen futbolculardan biri.

Galatasaray'dan sürpriz transfer! Szymanski'nin kankası geliyor

BEDELİ 10 MİLYON EURO

Güncel verilere göre; şu anda 10 milyon Euro değeri bulunan Jakub Moder, 2022 yılında büyük çıkış yapmıştı.

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