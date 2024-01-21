Galatasaray'dan joker transfer! Fenerbahçe'ye Szymanski nispeti...
SON DAKİKA! Bu transfer şimdiden yılın hamlesi olacak gibi duruyor. Galatasaray adı her sezon geçen yıldız isim için bu defa temaslarını hızlandırdı. İşte sarı-kırmızılıların gündeminde yer alan o yıldız ve detaylar... GS SPOR HABERLERİ
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Cimbom'un transfer yapmayı planladığı pozisyonlardan biri ise orta sahaydı.
Listesinde birçok isim bulunan Aslan'ın, transferdeki en net hedefini belirlediği öğrenildi.
Galatasaray'ın, Fenerbahçeli Szymanski'nin kankası için devreye girdiği ortaya çıktı.
İşte o yıldız...
Cimbom'un İngiltere'de Brighton forması giyen Jakub Moder'i listesine aldığı ortaya çıktı.
AYRILMAK İSTİYOR
Takvim'in haberine göre, bu sezon 8 karşılaşmada sadece 199 dakika süre alan 24 yaşındaki futbolcu, daha fazla forma alabileceği bir takıma gitmek istiyor.
Moder'in sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde sona erecek.
Merkez orta saha, ön libero ve 10 numara pozisyonlarında görev alan Moder, sağ ayağını etkin bir şekilde kullanıyor.
Moder'in maçlarını canlı takip eden Galatasaraylı yetkililerin, Polonyalı yıldız için yakın zamanda resmi temaslara başlamayı planladığı gelen haberler arasında bulunuyor.
49 GOLE KATKI YAPTI
Lech Poznan formasıyla ortaya koyduğu performansla dikkatleri üstüne çeken ve Ada'nın yolunu tutan Moder, profesyonel kariyerinde şu ana kadar 229 mücadeleye çıktı.
Bu maçlarda 26 gol atan Polonyalı orta saha, 23 kez de asist yaptı.
1.91 boyundaki futbolcu, Polonya Milli Takımı'nda da dikkat çeken isimlerden biri durumunda.
Milli Takım kariyerinde 20 maçta görev alan Cimbom'un yeni gözdesi, 2 gollük katkı sundu.
Jakub Moder, saha içindeki mücadeleci yapısı ve başarılı çevre kontrolüyle de bilinen futbolculardan biri.
BEDELİ 10 MİLYON EURO
Güncel verilere göre; şu anda 10 milyon Euro değeri bulunan Jakub Moder, 2022 yılında büyük çıkış yapmıştı.
Moder, 12 milyon Euro ile 2022'de en yüksek değerine ulaştı.
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