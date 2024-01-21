GALATASARAY HABERLERİ: Dursun Özbek'ten Trabzonspor maçına prim!
Süper Lig'de 21. hafta karşılaşmasında Trabzonspor'a konuk olacak Galatasaray'da mutlak hedef 3 puan. Sarı-kırmızılılarda başkan Dursun Özbek, zorlu deplasmanından 3 puanla ayrılınması halinde takıma prim verecek. İşte son detaylar... GS SPOR HABERLERİ
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2024 Pazar 06:50 Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2024 Pazar 09:34
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Sarı-kırmızılılar geride kalan 20 hafta sonunda lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde yer alıyor.
Galatasaray, zorlu Trabzon deplasmanından 3 puanla ayrılıp zirve yarışının içinde yer almak istiyor.
Sarı-kırmızılılarda bu karşılaşma öncesi en çok merak edilen konu ise Mauro Icardi'nin oynayıp oynayamayacağı.
ÖZBEK'TEN 3 PUANA PRİM
Ocak ayı içinde futbolcuların 2023 yılına ait alacaklarını kapatan Başkan Dursun Özbek, Trabzonspor deplasmanından 3 puanla dönülmesi halinde prim verileceğini iletti.
Bu arada Galatasaray 2023-24 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nden 853 milyon TL gelir elde ederken; loca, VIP ve kombine satışlarından ise 705 milyon TL'yi kasasına koydu.
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