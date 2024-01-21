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Galatasaray Başkanvekili Erden Timur: Hiçbir güç bize engel olamaz!

Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında oynanan derbide Galatasaray deplasmanda Trabzonspor'u 5-1 mağlup etmeyi başardı. Sarı-kırmızılılarda başkanvekili Erden Timur, müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2024 Pazar 22:55 Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2024 Pazar 22:56
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Galatasaray Başkanvekili Erden Timur: Hiçbir güç bize engel olamaz!

Galatasaray Başkanvekili Erden Timur, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor'u 5-1 mağlup ettikleri karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. TRT Spor'a konuşan Timur, "Birbirimize sarılacağız. Başka hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Esas zor zamanda kenetlenilir. Çok güzel günlerimiz olacak. İnşallah hep birlikte, her koşulda birbirimize sarılacağız." dedi.

"HİÇBİR GÜÇ BİZE ENGEL OLAMAZ"

"Bizim seçimden önce 'Tanımadan sarıldığımsın' diye bir mottomuz vardı. Taraftarımıza bunu hatırlatıyorum." diyen Erden Timur, "Biz birbirimize sarıldıkça başka hiçbir güç engel olamaz. Ne kadar herkes birleşse de, ne olursa olsun hiçbir güç bize engel olamaz. İnşallah böyle devam edecek." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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