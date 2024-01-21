GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'un derbi kozu Icardi!

DERBİLERİ SEVER! Süper Lig'deki son 3 ve Türkiye Kupası'ndaki bir maçta sarı-kırmızılı takımdan ayrı kalan Mauro İcardi bugün formasına kavuşuyor.

Beşiktaş, Trabzonspor ve Fenerbahçe ile oynanan derbilerde 10 kez topu filelere gönderdi. Sadece son oynanan Fenerbahçe derbisini boş geçen İcardi bugün Trabzon maçıyla yeni bir sayfa açmayı hedefliyor.