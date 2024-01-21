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GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'un derbi kozu Icardi!

Sarı-kırmızılılar, Papara Park'ta 19.00'da başlayacak maçı kazanarak zirve yarışını sürdürmeyi hedefliyor. Cimbom'un starı Icardi, bugün ilk 11'deki yerini alacak. Zaha, Kerem ve Mertens de gol bulması için çalışacak. Okan Buruk derbilerdeki performansı nedeniyle güvendiği Icardi'yle özel görüşme gerçekleştirdi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2024 Pazar 06:50
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GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'un derbi kozu Icardi!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında bugün deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.

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GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'un derbi kozu Icardi!

Papara Park'ta yapılacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'un derbi kozu Icardi!

Karşılaşmada hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'un derbi kozu Icardi!

Süper Lig'de çıktığı 20 müsabakada 16 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, 51 puan topladı. Galatasaray, lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde haftaya 2. sırada girerken deplasmanda oynanacak Trabzonspor maçı zirve mücadelesi açısından büyük önem taşıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'un derbi kozu Icardi!

İDMANDA BURUK İLE GÖRÜŞTÜ
İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı 2-0 kazanan Galatasaray, deplasmanda da aynı başarısını sürdürmek istiyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'un derbi kozu Icardi!

Karadeniz ekibi karşısında teknik direktör Okan Buruk'un en büyük kozu Mauro İcardi olacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'un derbi kozu Icardi!

Fenerbahçe maçından bu yana yüzü ve ayağındaki sakatlık nedeniyle forma giymeyen Arjantinli futbolcu, Trabzon maçıyla sahalara dönecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'un derbi kozu Icardi!

Son idmanda "Oynamak istiyorum" diyen İcardi'yi Zaha, Kerem Aktürkoğlu ve Mertens de hücumda besleyecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'un derbi kozu Icardi!

Ayrıca Kerem Demirbay da uzaktan şutlarıyla gol arayacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'un derbi kozu Icardi!

DERBİLERİ SEVER!

Süper Lig'deki son 3 ve Türkiye Kupası'ndaki bir maçta sarı-kırmızılı takımdan ayrı kalan Mauro İcardi bugün formasına kavuşuyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'un derbi kozu Icardi!

Attığı gollerle taraftarların dört gözle dönüşünü beklediği Arjantinli derbilerdeki yüksek performansıyla biliniyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'un derbi kozu Icardi!

Beşiktaş, Trabzonspor ve Fenerbahçe ile oynanan derbilerde 10 kez topu filelere gönderdi. Sadece son oynanan Fenerbahçe derbisini boş geçen İcardi bugün Trabzon maçıyla yeni bir sayfa açmayı hedefliyor.

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