GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'un derbi kozu Icardi!
Sarı-kırmızılılar, Papara Park'ta 19.00'da başlayacak maçı kazanarak zirve yarışını sürdürmeyi hedefliyor. Cimbom'un starı Icardi, bugün ilk 11'deki yerini alacak. Zaha, Kerem ve Mertens de gol bulması için çalışacak. Okan Buruk derbilerdeki performansı nedeniyle güvendiği Icardi'yle özel görüşme gerçekleştirdi. İşte detaylar...
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Süper Lig'de çıktığı 20 müsabakada 16 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, 51 puan topladı. Galatasaray, lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde haftaya 2. sırada girerken deplasmanda oynanacak Trabzonspor maçı zirve mücadelesi açısından büyük önem taşıyor.
İDMANDA BURUK İLE GÖRÜŞTÜ
İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı 2-0 kazanan Galatasaray, deplasmanda da aynı başarısını sürdürmek istiyor.
Karadeniz ekibi karşısında teknik direktör Okan Buruk'un en büyük kozu Mauro İcardi olacak.
Fenerbahçe maçından bu yana yüzü ve ayağındaki sakatlık nedeniyle forma giymeyen Arjantinli futbolcu, Trabzon maçıyla sahalara dönecek.
Son idmanda "Oynamak istiyorum" diyen İcardi'yi Zaha, Kerem Aktürkoğlu ve Mertens de hücumda besleyecek.
Ayrıca Kerem Demirbay da uzaktan şutlarıyla gol arayacak.
DERBİLERİ SEVER!
Süper Lig'deki son 3 ve Türkiye Kupası'ndaki bir maçta sarı-kırmızılı takımdan ayrı kalan Mauro İcardi bugün formasına kavuşuyor.
Attığı gollerle taraftarların dört gözle dönüşünü beklediği Arjantinli derbilerdeki yüksek performansıyla biliniyor.
Beşiktaş, Trabzonspor ve Fenerbahçe ile oynanan derbilerde 10 kez topu filelere gönderdi. Sadece son oynanan Fenerbahçe derbisini boş geçen İcardi bugün Trabzon maçıyla yeni bir sayfa açmayı hedefliyor.
Mauro İcardi, forma giydiği 3 Beşiktaş maçında 5, 2 Trabzonspor müsabakasında 3, 2 Fenerbahçe derbisinde ise 2 kez ağları havalandırma başarısı gösterdi.
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