Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da sol bek için yeni aday! Rogerio ile görüşmeler...

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da sol bek için yeni aday! Rogerio ile görüşmeler...

Son dakika transfer haberi: Ara transfer döneminde sol beke takviye yapması beklenen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Angelino'yu kadrosunda düşünmeyen sarı kırmızılı yönetim sezon başında istediği 26 yaşındaki Brezilyalı sol beke bir kez daha talip oldu. Cimbom, Alman kulübüyle görüşmelere başladı. İşte detaylar... | GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2024 Cumartesi 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da sol bek için yeni aday! Rogerio ile görüşmeler...

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da sol bek için yeni aday! Rogerio ile görüşmeler...

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren sarı kırmızılılar zorlu maçın hazırlıklarına başladı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da sol bek için yeni aday! Rogerio ile görüşmeler...

Zorlu maç öncesi Icardi takımla çalışmalara başladı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da sol bek için yeni aday! Rogerio ile görüşmeler...

Bu sezon 3 kulvarda yoluna devam eden Galatasaray'da transfer için düğmeye basıldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da sol bek için yeni aday! Rogerio ile görüşmeler...

Okan Buruk transferde önceliğini sol bek bölgesine verdi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da sol bek için yeni aday! Rogerio ile görüşmeler...

Tecrübeli çalıştırıcı Ümraniyespor maçı sonrası transfer hakkında konuştu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da sol bek için yeni aday! Rogerio ile görüşmeler...

"TRANSFERDE ÖNCELİĞİMİZ SOL BEK"
Okan Buruk: "Sol beke yerli veya yabancı bir takviye yapacağız.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da sol bek için yeni aday! Rogerio ile görüşmeler...

Belirlediğimiz, istediğimiz, görüştüğümüz ve düşündüğümüz oyuncular var." ifadelerini kullandı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da sol bek için yeni aday! Rogerio ile görüşmeler...

Savunmanın soluna takviye yapacak G.Saray'da bir isim daha gündeme geldi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da sol bek için yeni aday! Rogerio ile görüşmeler...

Okan Buruk'un 'Yerli ya da yabancı bir oyuncu alacağız' dediği bölge için Rıdvan Yılmaz ile görüşen sarı-kırmızılılar, sezon başında istenen Rogerio'yu da listeye ekledi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da sol bek için yeni aday! Rogerio ile görüşmeler...

Wolfsburg forması giyen 26 yaşındaki Brezilyalı savunmacı için temasların başladığı öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da sol bek için yeni aday! Rogerio ile görüşmeler...

G.Saray, Sassuolo'da dikkat çeken Rogerio için yaz transfer döneminde anlaşma sağlayamamış ve Brezilyalı sol bek 5.5 milyon euro'ya Wolfsburg'a imza atmıştı.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Nelsson'a resmi teklif yapıldı!
G.Saray'a Kolombiya'dan genç yetenek!
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
20 Ocak AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Arda'dan klas asist! Yine yaptı yapacağını Arda'dan klas asist! Yine yaptı yapacağını 01:27
Benfica evinde 3 puanı aldı! Benfica evinde 3 puanı aldı! 01:20
Benfica evinde 3 puanı aldı! Benfica evinde 3 puanı aldı! 01:20
Alaves tek attı 3 aldı! Alaves tek attı 3 aldı! 01:17
Lyon Fransa Kupası'nda turladı! Lyon Fransa Kupası'nda turladı! 01:17
Alaves tek attı 3 aldı! Alaves tek attı 3 aldı! 01:16
Daha Eski
Lyon Fransa Kupası'nda turladı! Lyon Fransa Kupası'nda turladı! 01:13
Lyon Fransa Kupası'nda turladı! Lyon Fransa Kupası'nda turladı! 01:12
Arda'dan klas asist! Yine yaptı yapacağını Arda'dan klas asist! Yine yaptı yapacağını 00:36
Flaş transfer sözleri! "Orada oynamak istiyorum Flaş transfer sözleri! "Orada oynamak istiyorum 00:13
Flaş transfer sözleri! "Orada oynamak istiyorum Flaş transfer sözleri! "Orada oynamak istiyorum 00:13
G.Saray'a Kolombiya'dan genç yetenek! G.Saray'a Kolombiya'dan genç yetenek! 00:08