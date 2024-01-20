TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da sol bek için yeni aday! Rogerio ile görüşmeler...
Son dakika transfer haberi: Ara transfer döneminde sol beke takviye yapması beklenen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Angelino'yu kadrosunda düşünmeyen sarı kırmızılı yönetim sezon başında istediği 26 yaşındaki Brezilyalı sol beke bir kez daha talip oldu. Cimbom, Alman kulübüyle görüşmelere başladı. İşte detaylar... | GS SPOR HABERLERİ
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Bu sezon 3 kulvarda yoluna devam eden Galatasaray'da transfer için düğmeye basıldı.
Okan Buruk transferde önceliğini sol bek bölgesine verdi.
Tecrübeli çalıştırıcı Ümraniyespor maçı sonrası transfer hakkında konuştu.
"TRANSFERDE ÖNCELİĞİMİZ SOL BEK"
Okan Buruk: "Sol beke yerli veya yabancı bir takviye yapacağız.
Belirlediğimiz, istediğimiz, görüştüğümüz ve düşündüğümüz oyuncular var." ifadelerini kullandı.
Savunmanın soluna takviye yapacak G.Saray'da bir isim daha gündeme geldi.
Okan Buruk'un 'Yerli ya da yabancı bir oyuncu alacağız' dediği bölge için Rıdvan Yılmaz ile görüşen sarı-kırmızılılar, sezon başında istenen Rogerio'yu da listeye ekledi.
Wolfsburg forması giyen 26 yaşındaki Brezilyalı savunmacı için temasların başladığı öğrenildi.
G.Saray, Sassuolo'da dikkat çeken Rogerio için yaz transfer döneminde anlaşma sağlayamamış ve Brezilyalı sol bek 5.5 milyon euro'ya Wolfsburg'a imza atmıştı.
Alman ekibinde ligde 8, kupada 2 maça çıkan tecrübeli oyuncu, 1 asiste imza attı.
Rogerio uyum sağlayamadığı için Almanya'dan ayrılmaya sıcak bakıyor.
DİĞER