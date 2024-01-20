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Trabzonspor - Galatasaray maçı NE ZAMAN? | Trabzonspor - Galatasaray derbisi hangi kanalda? Saat kaçta?

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Trabzonspor sahasında Galatasaray ile kozlarını paylaşacak. Dev karşılaşma zirveyi de yakından ilgilendiriyor. Papara Park Stadyumu'nda oynanacak mücadelede Abdülkadir Bitigen düdük çalacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2024 Cumartesi 10:30 Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2024 Cumartesi 11:00
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Trabzonspor - Galatasaray maçı NE ZAMAN? | Trabzonspor - Galatasaray derbisi hangi kanalda? Saat kaçta?

Trabzonspor - Galatasaray maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Trabzonspor ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TRABZONSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor - Galatasaray maçı 21 Ocak Pazar günü saat 19:00'da oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

OKAN BURUK VE ABDULLAH AVCI 16. KEZ RAKİP

İki teknik direktör, bugüne kadar 11'i Süper Lig, 3 Türkiye Kupası ve 1'i de TFF Süper Kupası olmak üzere 15 kez karşılaştı. Bu maçlarda Abdullah Avcı'nın takımları 8 kez kazanırken, Buruk'un ekipleri de 2 defa galip geldi. 5 mücadele ise berabere sona erdi. Bu müsabakalarda Okan Buruk; Gaziantepspor, Sivasspor, Göztepe, Akhisarspor, Çaykur Rizespor, Başakşehir ve Galatasaray'ı çalıştırırken, Abdullah Avcı da Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor'un başındaydı. Buruk ile Avcı, son olarak geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında İstanbul'da karşılaştı ve Galatasaray 2-1'lik skorla kazandı.

ABDÜLKADİR BİTİGEN DÜDÜK ÇALACAK!

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray mücadele edecek. Bu önemli karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Bitigen'in yardımcılıklarını ise Erdem Bayık ve Mustafa Savranlar yapacak.

ASpor CANLI YAYIN

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