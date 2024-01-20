Oynamak istiyorum

Sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı olan Mauro İcardi, çarşamba akşamı İstanbul'a gelmişti. Tedavi sürecini eşi Wanda Nara'yla birlikte geçiren Arjantinli yıldız, dün takımla çalışmalara başladı. Uzun süre sonra idmana çıkan İcardi, Okan Buruk'la bir görüşme gerçekleştirdi. 30 yaşındaki oyuncunun yarın Trabzonspor mücadelesinde sahada olma isteğini ilettiği öğrenildi.

MASKESİ HAZIR

Okan Buruk'un ise sağlık ekibinin vereceği rapora göre hareket etmeyi planladığı bildirildi. Beşiktaş maçında ayağına aldığı darbe sonrası sakat sakat oynayan İcardi'de Fenerbahçe derbisinde ise yüz kemiklerinde kırık oluşmuştu. Yapılacak son kontroller sonrası sağlık ekibinden onay çıkması halinde İcardi'nin, hazırlanan özel bir maskeyle sahada olması bekleniyor.