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Önde bas erken at

Okan Buruk, Trabzonspor maçıyla pres taktiğine geri dönüyor. Derbilerdeki performansıyla dikkat çeken tecrübeli hoca, Fırtına'ya özel hazırlanıyor. Rakibin eksik yönlerini tespit eden Buruk, önde baskıyla erken gol bulmayı hedefliyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2024 Cumartesi 06:50
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Önde bas erken at

Kupada Ümraniyespor'u yenerek son 16'ya kalan Galatasaray'da gözler artık Trabzonspor maçına çevrildi. Sarı-kırmızılı ekip, yarın oynayacağı derbinin hazırlıklarına başladı. Büyük maçlardaki oyun taktiğiyle başarılı olan Okan Buruk ve teknik heyet, Trabzonspor mücadelesi için de özel bir plan hazırlığında. Tecrübeli hoca, ekibiyle yaptığı toplantılarda rakibin eksik yönlerini belirledi. Son maçlarda oyun anlamında vites düşüren Galatasaray'ın ilk haftalarda olduğu gibi ön alan presiyle başlaması bekleniyor.

DİRENÇ KIRACAK

Bayern Münih ve Manchester United maçlarında sergilenen oyunu sahaya yansıtmak isteyen Okan Buruk, erken bir golle rakibin direncini kırmayı hedefliyor. Trabzonspor savunmasındaki eksiklerden yararlanmayı düşünen tecrübeli teknik adam, pres gücü olarak Torreira'yı kullanacak. Yanında ise Kaan Ayhan'a şans vererek dönen toplara da hakim olacak.

Galatasaray'ın başında 9 derbiye çıkan Okan Buruk, 6 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi aldı.

KAZIMCAN SÜRPRIZI

Okan Buruk'un savunmanın solunda kime şans vereceği merak ediliyor. Barış'ı sağ kanatta oynatmak isteyen tecrübeli hoca, sol bekte Kazımcan sürprizine imza atabilir. Genç oyuncunun idman performansına göre karar verilecek. Bu gerçekleşirse sol kanatta Kerem olacak. Zaha'yı kulübede tutacak olan Buruk, 10 numarada ise Mertens'i düşünüyor.

ABDÜLKERİM 10'U BULACAK

SON haftalarda gollerini sıralayan Abdülkerim Bardakcı, hedefini belirledi. Bu sezon 31 maçta 5 kez gol sevinci yaşayan başarılı stoper, Ümraniyespor maçı sonrasında "Hedefim 10 gol" diyerek çıtayı daha da yükseğe koydu.

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