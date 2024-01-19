Kupa beyi Galatasaray

Galatasaray, Türkiye Kupası'nda yoluna devam ediyor. 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor ile karşı karşıya gelen sarı-kırmızılı ekip sahadan 4-1 galip ayrıldı ve adını son 16 turuna yazdırdı. Maçın ilk golü 23. dakikada Barış Alper'den geldi. Kendi kalesine ters bir vuruş yapan başarılı futbolcu, 10 dakika sonra attığı kafa golüyle hem skoru eşitledi hem de hatasını telafi etti. Galatasaray'ın diğer gollerini ise 42. dakikada Tete, 57. dakikada Abdülkerim ve 87. dakikada Halil Dervişoğlu penaltıdan kaydetti.

TRABZON MAÇI ÖNCESİ MORAL BULDU

67. dakikada ikinci sarı kartını gören İlhami oyundan atıldı ve Ümraniyespor karşılaşmayı 10 kişi tamamladı. Dün akşam oynanan maça damga vuran isimse Kerem Demirbay'dı. Son haftaların formda ismi, Barış Alper, Tete ve Abdülkerim'in attığı gollerin asistini yapan isimdi. 63'te yerini Zaha'ya bırakan Demirbay taraftarlar tarafından ayakta alkışlandı. Türkiye Kupası'nı en çok kazanan takım (18) olan Galatasaray yoluna devam ederken Pazar günü oynanacak Trabzonspor maçı öncesi de moral kazandı.

ASLARI DİNLENDİRDİ

Galatasaray, Kayseri maçına göre kadroda 6 değişiklikle sahaya çıktı. Muslera, Sacha Boey, Torreira ve Mertens dinlendirilirken, Ndombele ve Wilfried Zaha da yedeğe çekildi. Bu futbolcuların yerine Günay, Kazımcan, Kerem Demirbay, Berkan, Eyüp Aydın ve Kerem Aktürkoğlu'nu ilk 11'de sahaya sürdü.

Sanchez kadroda

Sakatlığı geçen Davinson Sanchez, uzun bir aradan sonra kadroya girdi. Karşılaşmada yedek soyunan Kolombiyalı, 5 maç aradan sonra kulübede yer aldı. 63'te de oyuna dahil oldu. Sarı-kırmızılı ekibin sezon başında Bayern Münih'den kadrosuna dahil ettiği Eyüp Aydın ise ilk kez bir resmi maçta 11'de forma giydi.