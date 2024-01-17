GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Abdülkerim ve Nelsson'a kanca! İki Avrupa devi...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Galatasaray'ın savunmacıları Abdülkerim Bardakcı ve Victor Nelsson sergilediği başarılı performansla dikkatleri üzerine çekti. İki yıldıza, Avrupa'nın önemli kulüpleri talip oldu. İşte detaylar... (GS transfer haberleri)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2024 Çarşamba 10:03 Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2024 Çarşamba 10:16
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Milli futbolcu için Bayern ve Monaco'nun da devrede olduğu ve Milan'ın elini çabuk tutması gerektiği aktarıldı.
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Öte yandan Premier Lig takımlarından Wolves transfer için kolları sıvadı.
Teknik direktör Gary O'Neil'in Jack Clarke, Hugo Ekitike ile birlikte Victor Nelsson'un da alınmasını istediği bildirildi.
SARAY MUHAFIZLARI
Yeniden bir araya gelen Abdülkerim Bardakcı ve Victor Nelsson son haftaların parlayan yıldızları arasında.
İki oyuncu savunmadaki etkili performanslarının yanı sıra skor da üretmeyi ihmal etmiyor.
Abdülkerim'in bu sezon 5 golü var.
Nelsson da Kayseri maçında golle tanıştı.
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