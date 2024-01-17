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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Abdülkerim ve Nelsson'a kanca! İki Avrupa devi...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Galatasaray'ın savunmacıları Abdülkerim Bardakcı ve Victor Nelsson sergilediği başarılı performansla dikkatleri üzerine çekti. İki yıldıza, Avrupa'nın önemli kulüpleri talip oldu. İşte detaylar... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2024 Çarşamba 10:03 Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2024 Çarşamba 10:16
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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Abdülkerim ve Nelsson'a kanca! İki Avrupa devi...

Galatasaray'ın transfer yapmak için çalışmalarını sürdürürken bu sezon takımda öne çıkan isimlerine teklifler gelmeye devam ediyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Abdülkerim ve Nelsson'a kanca! İki Avrupa devi...

Bunların başında da savunmanın bel kemiği Abdülkerim Bardakcı ve Victor Nelsson geliyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Abdülkerim ve Nelsson'a kanca! İki Avrupa devi...

İtalyan Calciomercato'nun haberine göre; Milan, Torino forması giyen Alessandro Buongiorno'yu alamazsa Abdülkerim Bardakcı için Galatasaray'ın kapısını çalacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Abdülkerim ve Nelsson'a kanca! İki Avrupa devi...

Milli futbolcu için Bayern ve Monaco'nun da devrede olduğu ve Milan'ın elini çabuk tutması gerektiği aktarıldı.

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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Abdülkerim ve Nelsson'a kanca! İki Avrupa devi...

Öte yandan Premier Lig takımlarından Wolves transfer için kolları sıvadı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Abdülkerim ve Nelsson'a kanca! İki Avrupa devi...

Teknik direktör Gary O'Neil'in Jack Clarke, Hugo Ekitike ile birlikte Victor Nelsson'un da alınmasını istediği bildirildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Abdülkerim ve Nelsson'a kanca! İki Avrupa devi...

SARAY MUHAFIZLARI

Yeniden bir araya gelen Abdülkerim Bardakcı ve Victor Nelsson son haftaların parlayan yıldızları arasında.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Abdülkerim ve Nelsson'a kanca! İki Avrupa devi...

İki oyuncu savunmadaki etkili performanslarının yanı sıra skor da üretmeyi ihmal etmiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Abdülkerim ve Nelsson'a kanca! İki Avrupa devi...

Abdülkerim'in bu sezon 5 golü var.

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