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Golümüz verilmedi!

Okan Buruk, maç sonunda hakemin kararına tepkiliydi: "Bu pozisyon faulse futbolda her maç 500 faul olur. İptal edilen gol bir tek Türkiye'de verilmez. Her hafta bunları yaşıyoruz. Gol verilse değişirdi"

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2024 Salı 06:50
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Golümüz verilmedi!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, hakem yönetimine tepki gösterdi. 'İptal edilen gol bir tek Türkiye'de verilmez' diyerek sözlerine başlayan Buruk, "Bir standart oturmuyor. Bu pozisyon faul ise futbolda her maç 500 faul olur. VAR'ı da sorgulamak gerekiyor. Dünya kadar paralar ödeniyor. Bir gelişim göremiyoruz. Aynı pozisyonda penaltı olsa verecek miydi? Verilmeyecekti tabii ki. Her hafta bunları yaşıyoruz. Aleyhimize verilen ve bizimki doğru penaltılar. Gol verilse gidişat değişirdi" dedi.

REAKSİYON VERMELİYDİK

Takımın performansını da değerlendiren tecrübeli hoca, "Sivasspor beraberliğinden sonra takım olarak bir reaksiyon göstermemiz gerekiyordu. Antrenmanda bunları uyguladık. Ama saha içinde rahat gözükmedik. Şampiyonluk yarışındayız ve rakibimiz de kazanmış. Bu süreçte baskı olacaktır. Saha içinde bunları gördük" dedi. Buruk, savunma hattında görev verdiği Nelsson'un performansıyla ilgili ise, "Son derece memnunum. Son haftalarda oldukça güzel bir performans gösteriyor" diye konuştu.

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