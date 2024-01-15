TRANSFER HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu'na niyet Semih Kılıçsoy'a kısmet! Dünya devi rota değiştirdi
Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da sergilediği performansla göz dolduran Kerem Aktürkoğlu için Dünya devi yakın takibe geçmişti. Şimdi ise sürpriz bir kararla rotalarını Beşiktaş'ın parlayan yıldızı Semih Kılıçsoy'a çevirdiler. İşte transferdeki son detaylar...
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İNGİLTERE'DEN TEKLİF GELDİ AMA...
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton, 18 yaşındaki futbolcu için Beşiktaş'ın kapısını çaldı.
İngiliz ekibi, Semih'i devre arasında renklerine bağlamak için nabız yoklasa da siyah-beyazlılar bu teklifi reddetti.
SÖZLEŞME UZATMIŞTI
Beşiktaş, Semih'le geçtiğimiz günlerde 2028 yılına kadar yeni sözleşme imzalamıştı. Siyah-beyazlıların futbol takımları koordinatörü Samet Aybaba, imza töreninde Semih için "Onlar bizim bugünümüz, yarınımız, geleceğimiz. Gençlerimize çok değer veriyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Semih'ten beklentimiz çok yüksek. Örnek bir futbolcu olsun, çok çalışsın ve disiplinli olsun. Beşiktaşımıza katkı sağlasın. Altyapıyla ilgili düşüncelerimizin ne kadar haklı olduğunu herkese göstersin" ifadelerini kullanmıştı.
ŞİMDİ DE AJAX YAKIN TAKİBE ALDI!
Hollanda devi bir süredir Galatasaray forması giyen Kerem Aktürkoğlu'nun peşindeydi.
Galatasaray'ın yıldızını çok isteyen Ajax şimdi ise gözünü Beşiktaş'ın parlayan yıldızına çevirdi.
Ajax'ın temsilcilerinin Semih'in performansını yakın takibe aldığı iddia edildi.
Beşiktaş'ın Semih için bonservisi ne kadar belirleyeceği merak konusu oldu.
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