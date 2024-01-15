TRANSFER HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu'na niyet Semih Kılıçsoy'a kısmet! Dünya devi rota değiştirdi

SÖZLEŞME UZATMIŞTI



Beşiktaş, Semih'le geçtiğimiz günlerde 2028 yılına kadar yeni sözleşme imzalamıştı. Siyah-beyazlıların futbol takımları koordinatörü Samet Aybaba, imza töreninde Semih için "Onlar bizim bugünümüz, yarınımız, geleceğimiz. Gençlerimize çok değer veriyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Semih'ten beklentimiz çok yüksek. Örnek bir futbolcu olsun, çok çalışsın ve disiplinli olsun. Beşiktaşımıza katkı sağlasın. Altyapıyla ilgili düşüncelerimizin ne kadar haklı olduğunu herkese göstersin" ifadelerini kullanmıştı.