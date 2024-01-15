Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu'na niyet Semih Kılıçsoy'a kısmet! Dünya devi rota değiştirdi

TRANSFER HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu'na niyet Semih Kılıçsoy'a kısmet! Dünya devi rota değiştirdi

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da sergilediği performansla göz dolduran Kerem Aktürkoğlu için Dünya devi yakın takibe geçmişti. Şimdi ise sürpriz bir kararla rotalarını Beşiktaş'ın parlayan yıldızı Semih Kılıçsoy'a çevirdiler. İşte transferdeki son detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2024 Pazartesi 11:51
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TRANSFER HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu'na niyet Semih Kılıçsoy'a kısmet! Dünya devi rota değiştirdi

Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynadığı maçta 2 gol ve 1 asistle yıldızlaşan Semih Kılıçsoy adından söz ettirmeye devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu'na niyet Semih Kılıçsoy'a kısmet! Dünya devi rota değiştirdi

Genç yıldız, böylece forma giydiği son 3 maçta 4 gole ulaşırken EURO 2024 öncesinde forvet hattı için A Milli Takım'a da göz kırptı.

TRANSFER HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu'na niyet Semih Kılıçsoy'a kısmet! Dünya devi rota değiştirdi

İNGİLTERE'DEN TEKLİF GELDİ AMA...

Geçtiğimiz günlerde Habertürk'te yer alan haberde Avrupa ekiplerinin de uzun süredir radarında olan Semih'e bir talip daha çıktı.

TRANSFER HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu'na niyet Semih Kılıçsoy'a kısmet! Dünya devi rota değiştirdi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton, 18 yaşındaki futbolcu için Beşiktaş'ın kapısını çaldı.

TRANSFER HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu'na niyet Semih Kılıçsoy'a kısmet! Dünya devi rota değiştirdi

İngiliz ekibi, Semih'i devre arasında renklerine bağlamak için nabız yoklasa da siyah-beyazlılar bu teklifi reddetti.

TRANSFER HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu'na niyet Semih Kılıçsoy'a kısmet! Dünya devi rota değiştirdi

SÖZLEŞME UZATMIŞTI

Beşiktaş, Semih'le geçtiğimiz günlerde 2028 yılına kadar yeni sözleşme imzalamıştı. Siyah-beyazlıların futbol takımları koordinatörü Samet Aybaba, imza töreninde Semih için "Onlar bizim bugünümüz, yarınımız, geleceğimiz. Gençlerimize çok değer veriyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Semih'ten beklentimiz çok yüksek. Örnek bir futbolcu olsun, çok çalışsın ve disiplinli olsun. Beşiktaşımıza katkı sağlasın. Altyapıyla ilgili düşüncelerimizin ne kadar haklı olduğunu herkese göstersin" ifadelerini kullanmıştı.

TRANSFER HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu'na niyet Semih Kılıçsoy'a kısmet! Dünya devi rota değiştirdi

ŞİMDİ DE AJAX YAKIN TAKİBE ALDI!

Hollanda devi bir süredir Galatasaray forması giyen Kerem Aktürkoğlu'nun peşindeydi.

TRANSFER HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu'na niyet Semih Kılıçsoy'a kısmet! Dünya devi rota değiştirdi

Galatasaray'ın yıldızını çok isteyen Ajax şimdi ise gözünü Beşiktaş'ın parlayan yıldızına çevirdi.

TRANSFER HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu'na niyet Semih Kılıçsoy'a kısmet! Dünya devi rota değiştirdi

Ajax'ın temsilcilerinin Semih'in performansını yakın takibe aldığı iddia edildi.

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