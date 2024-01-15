Galatasaray'ın golü geçersiz sayıldı! İşte o pozisyon

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında evinde Mondihome Kayserispor'u konuk etti. Sarı-kırmızılıların 28. dakikada Dries Mertens ile bulduğu gol faul gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

Karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan, top Mertens'e gelmeden önce Halil Dervişoğlu ile Attamah arasındaki pozisyonda Attamah'a faul yapıldığını işaret etti ve golü iptal etti. Bir süre VAR ile görüşen Karaoğlan, kararını değiştirmedi.

Pozisyona yoğun itiraz eden Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı kart gördü.

İşte o pozisyon...

Görüntü BeIN Sports'tan alınmıştır