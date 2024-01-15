Galatasaray'da Icardi müjdesi! Okan Buruk dönüş tarihini açıkladı!
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında konuk ettiği Kayserispor'u 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk maç sonu açıklamalarda bulundu. Buruk, sakatlığı sebebiyle sahalardan uzak kalan Davinson ve Icardi'nin dönüş tarihlerini açıkladı. İşte detaylar... | GS SPOR HABERLERİ
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2024 Pazartesi 23:51 Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2024 Pazartesi 23:59
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Zirve takibini sürdüren sarı kırmızılılar puanını 51'e yükseltti.
Galatasaray'da sakat oyuncuların takıma ne zaman döneceği merak konusu...
Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk Kayserispor maçı sonrası önemli açıklamalarda bulundu.
Sakat oyuncuları hakkında konuşan Okan Buruk 2 isim için müjdeli haberi verdi.
"DAVINSON'A SÜRE VERECEĞİZ
Okan Buruk: "Davinson Sanchez'e Ümraniyespor maçıyla birlikte süre vermeye başlayacağız.
Zaten planlıydı. Oyuncularımızın sağlığı önemli.
Sakatlıkların tekrar nüksetmemesi önemli."
"ICARDI ANTRENMANLARA BAŞLAYACAK"
"Mauro Icardi çarşamba günü antrenmanlara başlayacak.
Yüzünün ve ayağının durumuna bakıp Trabzonspor maçı için kararımızı vereceğiz.
Trabzonspor maçında kadroda olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
Elmacık kemiği kırılan Icardi'nin Konyaspor ve Sivasspor maçlarında forma giyememişti.
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