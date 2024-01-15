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Galatasaray'da Icardi müjdesi! Okan Buruk dönüş tarihini açıkladı!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında konuk ettiği Kayserispor'u 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk maç sonu açıklamalarda bulundu. Buruk, sakatlığı sebebiyle sahalardan uzak kalan Davinson ve Icardi'nin dönüş tarihlerini açıkladı. İşte detaylar... | GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2024 Pazartesi 23:51 Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2024 Pazartesi 23:59
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Galatasaray'da Icardi müjdesi! Okan Buruk dönüş tarihini açıkladı!

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasının kapanış mücadelesinde Galatasaray ile Kayserispor karşı karşıya geldi.

Galatasaray'da Icardi müjdesi! Okan Buruk dönüş tarihini açıkladı!

Cimbom zorlandığı karşılaşmada Kayserispor'u 2-1 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü.

Galatasaray'da Icardi müjdesi! Okan Buruk dönüş tarihini açıkladı!

Galatasaray'ın galibiyeti getiren gollerini Nelsson ve Mertens kaydetti.

Galatasaray'da Icardi müjdesi! Okan Buruk dönüş tarihini açıkladı!

Zirve takibini sürdüren sarı kırmızılılar puanını 51'e yükseltti.

Galatasaray'da Icardi müjdesi! Okan Buruk dönüş tarihini açıkladı!

Galatasaray'da sakat oyuncuların takıma ne zaman döneceği merak konusu...

Galatasaray'da Icardi müjdesi! Okan Buruk dönüş tarihini açıkladı!

Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk Kayserispor maçı sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'da Icardi müjdesi! Okan Buruk dönüş tarihini açıkladı!

Sakat oyuncuları hakkında konuşan Okan Buruk 2 isim için müjdeli haberi verdi.

Galatasaray'da Icardi müjdesi! Okan Buruk dönüş tarihini açıkladı!

"DAVINSON'A SÜRE VERECEĞİZ

Okan Buruk: "Davinson Sanchez'e Ümraniyespor maçıyla birlikte süre vermeye başlayacağız.

Galatasaray'da Icardi müjdesi! Okan Buruk dönüş tarihini açıkladı!

Zaten planlıydı. Oyuncularımızın sağlığı önemli.

Galatasaray'da Icardi müjdesi! Okan Buruk dönüş tarihini açıkladı!

Sakatlıkların tekrar nüksetmemesi önemli."

Galatasaray'da Icardi müjdesi! Okan Buruk dönüş tarihini açıkladı!

"ICARDI ANTRENMANLARA BAŞLAYACAK"

"Mauro Icardi çarşamba günü antrenmanlara başlayacak.

Galatasaray'da Icardi müjdesi! Okan Buruk dönüş tarihini açıkladı!

Yüzünün ve ayağının durumuna bakıp Trabzonspor maçı için kararımızı vereceğiz.

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