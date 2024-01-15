GALATASARAY KAYSERİSPOR MAÇI CANLI İZLE 📺 | Galatasaray maçı hangi kanalda? GS maçı saat kaçta?

Galatasaray - Kayserispor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Galatasaray ile Kayserispor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Kayserispor maçı 15 Ocak Pazartesi günü saat 19:00'da oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

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GALATASARAY - KAYSERİSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

GALATASARAY: MUSLERA, KAAN AYHAN, NELSSON, ABDÜLKERİM, BARIŞ ALPER, TORREIRA, NDOMBELE, TETE, MERTENS, ZAHA, HALİL

KAYSERİSPOR: BİLAL, KOLOVETSIOS, HASAN ALİ, ARİF, ALİ KARIMI, KARTAL, GÖKHAN, ACKAH, RAMAZAN, BAHOKEN, AYLTON

GALATASARAY'DA HEDEF 200. GALİBİYET

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray, Kayserispor'u yenmesi halinde Ocak 2011'de açılan Ali Sami Yen Spor Komplesi'nde 200. galibiyetini alacak. Aslantepe'de 307 resmi maçı geride bırakan sarı-kırmızılı takım, 199 galibiyet, 62 beraberlik, 46 yenilgi aldı.

KAYSERİSPOR EKSİKLERİ

Kayserispor'da Afrika Kupası'ndaki Carlos Mane, Olivier Kemen, Majid Hosseini, Julian Jeanvier, sakatlığı devam eden Uzodimma gibi isimler Galatasaray maçında forma giyemeyecek. Lionel Carole ve Miguel Cardoso'nun durumu ise maç saati belli olacak.

GALATASARAY'DA 6 EKSİK

Galatasaray'da 6 oyuncu, çeşitli nedenlerle Mondihome Kayserispor maçında forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Mauro Icardi, Davinson Sanchez(Belirsiz) ve Sergio Oliveira, sarı kart cezalısı Kerem Aktürkoğlu ile Afrika Kupası'nda mücadele edecek ülkelerinin milli takımlarına davet edilen Hakim Ziyech ve Cedric Bakambu, maçta görev yapamayacak. Dizindeki ağrı nedeniyle son EMS Yapı Sivasspor mücadelesinde forma giyemeyen sağ bek Sacha Boey'un durumu ise maç saati belli olacak. Sarı-kırmızılı takımda Abdülkerim Bardakcı, müsabaka öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

SON 7 MAÇINDA 5 GALİBİYET VE 2 BERABERLİK ALDI

Galatasaray, Süper Lig'deki son 7 maçında mağlubiyet yaşamadı. Sarı-kırmızılı takım, 7 Süper Lig müsabakasında Corendon Alanyaspor, Siltaş Yapı Pendikspor, Yukatel Adana Demirspor, VavaCars Fatih Karagümrük ve TÜMOSAN Konyaspor'u mağlup ederken, Fenerbahçe ve EMS Yapı Sivasspor ile berabere kaldı.

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SAHASINDA 26 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 26 maçta mağlup olmadı. Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 26 mücadeleyi kaybetmedi. Galatasaray, söz konusu süreçte Seyrantepe'de çıktığı lig karşılaşmalarında 24 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.

EVİNDE PUAN KAYBETMEYEN TEK TAKIM

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon sahasında puan kaybı yaşamayan tek takım konumunda. Bu sezon RAMS Park'ta çıktığı 9 maçı da kazanan sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde puan kaybetmedi.

LİGİN EN İYİ SAVUNMA YAPAN TAKIMI

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon en iyi savunma yapan takım olarak dikkati çekiyor. Süper Lig'de çıktığı 19 maçta 36 gol atan sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise sadece 10 gol gördü. Yaptığı maçların 11'inde kalesini gole kapatan sarı-kırmızılı ekip, ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor.