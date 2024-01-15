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GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk: Bireysel performansların ortaya çıkması gerekiyor!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Kayserispor'u konuk ediyor. Sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu. İşte Buruk'un sözleri...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2024 Pazartesi 19:32 Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2024 Pazartesi 19:37
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GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk: Bireysel performansların ortaya çıkması gerekiyor!

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray evinde Kayserispor'u konuk ediyor.

Sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk karşılaşma öncesi önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE BURUK'UN SÖZLERİ

Buruk: "Şehitlerimiz için üzüntülüyüz. Şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Kayserispor'un eksikleri var ama bizim eksiklerimiz de var. İyi bir takım. Son 4 maçlarını kaybetseler de ondan önce iyi gitmişlerdi. Bireysel performansların ortaya çıkması gerekiyor."

"ŞAMPİYONLUĞUN EN GÜÇLÜ ADAYI..."

"Uzun bir maraton, daha birinci bölümü bitirdik. Kayserispor'un da bizim de çok eksiğimiz var. Bu dönemde birçok takım bu sorunu yaşıyor. Bu genç oyuncular için olumlu, şans verme fırsatı oluyor. Biz bu maçta kendi oyunumuza odaklanacağız. Baskılı ve top bizdeyken sonuca giden bir oyun... Galatasaray'ın gücünü ve kalitesini, Galatasaray'ın şampiyonluğun en güçlü adayı olduğunu göstereceğiz. Girdiğimiz gol pozisyonları ve attığımız gol sayısı arasında fark var. İyi bir takımla sahadayız, Boey geri döndü."

"Berkan hazır geldi. Özellikle Avrupa'da oynamak istediği için İtalya'ya gitmişti. Şimdi geri döndü. Antrenman temposu çok iyi, hazır durumda." Kerem Demirbay bize saha içi saha dışı çok katkı veriyor. Ama bütün oyuncularımızı oynatmamız lazım. Hazır tutmalıyız oyuncularımızı. Tüm oyuncularımız önemli." ifadelerini kullandı.

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